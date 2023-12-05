Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Momen Ganjar Dikerumuni Warga Balikpapan saat Sarapan di Kedai Depot Miki

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Selasa, 05 Desember 2023 |14:21 WIB
BALIKPAPAN - Calon Presiden (Capres) nomor urut tiga, Ganjar Pranowo menyempatkan diri untuk sarapan pagi di Kedai Depot Miki setelah blusukan ke Pasar Baru Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa (5/12/2023).

Kehadiran Ganjar pun sempat membuat heboh warung kopi legendaris yang ada di Kota Balikpapan ini. Pasalnya, warga setempat yang saat itu tengah sarapan pun tidak menduga kehadiran sosok Ganjar.

Pada kesempatan itu, Capres 2024 berambut putih ini pun memilih Soto Banjar, telur setengah matang, hingga teh susu Banjar yang menjadi menu santap paginya.

Bukan hanya itu, mantan Gubernur Jateng dua periode ini turut disuguhi menu aneka kue manis dan asin. Misalnya bakpao, mantao roti goreng dan sanggar kacang.

Ganjar juga sesekali berdiskusi dengan masyarakat Kota Balikpapan yang sedang sarapan pagi. Ia mengajak mereka untuk menyantap makanan secara bersama-sama.

“Ayo kita makan, makan Soto Banjar,” ajak Ganjar.

Halaman:
1 2
      
