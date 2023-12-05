22 Pendaki di Gunung Marapi Dievakuasi, Satu Orang Masih Hilang

JAKARTA - Kepala Kantor SAR Padang Abdul Malik mengungkapkan 22 orang pendaki telah berhasil dievakuasi usai terdampak Gunung Marapi yang erupsi.

Abdul menjelaskan bahwa 13 orang sudah berada di rumah sakit dan 9 orang lainnya masih dal proses evakuasi.

"Untuk korban yang telah berhasil dievakuasi dari 22 orang, 13 orang sudah berada di RS dan 9 orang proses evakuasi. 1 orang dalam pencarian," kata Abdul dalam keterangannya, Selasa (5/12/2023).

Diketahui, dari 75 pendaki terdampak, 40 di antaranya sudah berhasil turun dan kembali ke rumah masing-masing. Sebanyak 12 orang lainnya mengalami luka-luka dan masih dalam perawatan intensif di RSUD dr. Achmad Mochtar (RSAM) Bukittinggi.

Sementara itu, Tim Disaster Victim Identification atau Tim DVI telah berhasil mengidentifikasi korban meninggal dunia sebanyak 5 orang.

Personel yang bergabung dalam tim gabungan yakni berjumlah kurang lebih 300 orang yang terdiri dari unsur BPBD Provinsi Sumatera Barat, BPBD Kabupaten Agam, BPBD Kabupaten Tanah Datar, BPBD Kabupaten Padang Pariaman, BPBD Kota Padang Panjang, BPBD Kota Bukittinggi, BPBD Kabupaten Lima Puluh Kota, BPBD Kota Sawahlunto, Basarnas, TNI/Polri, PMI, Tagana, relawan masyarakat, dan mahasiswa penggiat alam atau mapala di Sumatra Barat.