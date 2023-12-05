Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

BRI Optimistis Menghadapi Sisa Akhir Tahun 2023

Agustina Wulandari , Jurnalis-Selasa, 05 Desember 2023 |20:20 WIB
BRI Optimistis Menghadapi Sisa Akhir Tahun 2023
Direktur Utama BRI Sunarso. (Foto: dok BRI)
A
A
A

JAKARTA – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk optimis menghadapi sisa akhir tahun 2023. Perseroan juga yakin bisa mencatatkan kinerja keuangan cemerlang dengan mencapai target yang telah ditetapkan.

Dalam Public Expose (PUBEX) Live 2023, Direktur Utama BRI Sunarso mengungkapkan, transformasi yang telah dijalankan BRI sejak 2016 terbukti menghasilkan kinerja impresif baik dari sisi Profitabilitas maupun Balance Sheet.

Hal tersebut membuat perseroan semakin optimis menyongsong akhir 2023 dengan capaian kinerja cemerlang.

Optimisme BRI tersebut tak terlepas dari keberhasilan BRI Group mencatatkan kinerja positif hingga Kuartal III 2023, di mana asset BRI secara konsolidasian berhasil tumbuh 9,93 persen year on year (yoy) menjadi Rp1.851,97 triliun.

Pertumbuhan aset tersebut juga diiringi dengan perolehan laba dalam 9 bulan yang mencapai sebesar Rp44,21 triliun atau tumbuh 12,47 persen yoy.

Dari sisi fungsi intermediasi, Sunarso mengungkapkan bahwa perseroan menargetkan pertumbuhan kredit sebesar 10-12 persen year on year di tahun 2023.

“Realisasinya, hingga akhir September 2023 penyaluran kredit BRI Group mampu tumbuh 12,53 persen yoy menjadi Rp1.250,72 triliun dan seluruh segmen kredit tercatat tumbuh positif. Pencapaian tersebut berada di atas target yang ditetapkan dan kami proyeksikan akan terus berlanjut hingga akhir tahun 2023,” ujar Sunarso, Selasa (5/12/2023).

