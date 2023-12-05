Meningkat Pesat, Pengguna BRImo Tembus 30,4 Juta User

JAKARTA - Jumlah pengguna BRImo tumbuh positif. Bahkan meningkat pesat di atas 30 juta user. Ini merupakan salah satu pendorong keberhasilan kinerja BRI perseroan dalam melakukan transformasi.

Tidak hanya berkontribusi terhadap kinerja BRI, transformasi digital yang dilakukan BRI tersebut juga telah memberikan dampak positif terhadap inklusi dan literasi keuangan masyarakat melalui Super App BRImo.

"Aplikasi serba bisa ini telah digunakan 30,4 juta user sejak diluncurkan kurang dari 4 tahun lalu, yaitu pada Februari 2019," ujar Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI Sunarso, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (5/12/2023).

Hingga Oktober 2023, Super App BRImo telah digunakan oleh 30,4 juta user, angka tersebut meningkat pesat dari 2,9 juta user pada akhir Desember 2019. Dari sisi volume transaksi telah mencapai Rp3.353 triliun atau tumbuh sekitar 60,83% yoy.

“Ini merupakan salah satu hasil transformasi digital BRI, selain bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, inisiatif ini juga terus dikembangkan untuk menjawab kebutuhan pasar,” kata Sunarso.