Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Jumlah Debitur Holding Ultra Mikro BRI Kini Terus Meningkat

Agustina Wulandari , Jurnalis-Selasa, 05 Desember 2023 |22:00 WIB
Jumlah Debitur Holding Ultra Mikro BRI Kini Terus Meningkat
Jumlah debitur Holding Ultra Mikro BRI terus meningkat. (Foto: dok BRI)
A
A
A

JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk mencatat Jumlah debitur Holding Ultra Mikro kini terus meningkat.

Per September 2023, jumlah debitur holding ini sudah mencapai 36,6 juta atau tumbuh 22% dari posisi September 2021. Artinya BRI, Pegadaian dan PNM masih akan menjaring 8,4 juta debitur ultra mikro baru hingga 2024.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai bank yang memiliki core business UMKM telah membentuk Holding Ultra Mikro (UMi) sejak 2021.

Terkait dengan hal tersebut, Direktur Bisnis Mikro BRI Supari berharap melalui Holding UMi, masyarakat yang dahulu harus menanggung bunga besar karena meminjam dana ke rentenir dapat beralih menjadi nasabah ultra mikro.

"Holding UMi juga menargetkan mereka yang sekarang ada di rentenir. Betapa tidak efisiennya mereka bayar bunga hingga 500 persen setahun. Bagaimana jika mereka kita mudahkan aksesnya, masuk ke lembaga keuangan formal, maka mereka akan menambah margin keuntungan. Sehingga mereka akan lebih kuat modalnya dan punya kapasitas yang lebih besar,” ujarnya, Selasa (5/12/2023).

Total oustanding kredit holding ultra mikro mencapai Rp590,7 triliun per akhir September 2023 atau tumbuh 11,6 persen secara tahunan. Angka tersebut nilainya sudah meningkat 27,38 persen apabila dibandingkan dengan periode awal pembentukan holding.

Rinciannya, kontribusi kredit mikro BRI selaku induk holding mencapai Rp479,9 triliun, atau naik 10,9 persen secara tahunan dengan 14,2 juta debitur. Adapun porsi kredit Pegadaian mencapai Rp65,6 triliun, atau meningkat 17,3 persen dengan jumlah peminjam sebanyak 7,4 juta. Pembiayaan PNM mencapai Rp45,3 triliun, atau tumbuh 14,3 persen dengan 15 juta debitur.

(Agustina Wulandari )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/1/3190700//nusantara_regas_salurkan_bantuan_tanggap_darurat_di_sumatra-JIfu_large.jpeg
Nusantara Regas Turun Tangan Salurkan Bantuan Tanggap Darurat di Sumatra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/11/3190662//ilustrasi_kegiatan_bongkar_muat-7FjM_large.JPG
Pelindo Petikemas Gratiskan Biaya Layanan Bantuan Bencana Aceh dan Sumatra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/11/3190654//pgn_dan_dart_energy-EMrG_large.jpeg
PGN dan Dart Energy Berkolaborasi dalam Pemanfaatan CBM dari WK GMB Tanjung Enim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/11/3190647//infografik_kaleidoskop_satu_dekade_shopee-XijF_large.jpg
Satu Dekade Shopee: Ciptakan Dampak bagi Ekosistem lewat Inovasi dan Kolaborasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/11/3190613//ilustrasi_kota_jakarta-K0ka_large.jpg
Pajak Daerah dan Retribusi, Begini Cara Keduanya Mendukung Pembangunan Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/298/3190599//shopeefood_deals_rp1-P3lY_large.jpg
ShopeeFood Deals Hadirkan Kejutan Akhir Tahun lewat Promo Spesial Burger King Rp1
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement