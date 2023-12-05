Advertisement
HOME NEWS JABAR

Siti Atikoh Ingatkan Bekal Akhlak pada Anak Sama Pentingnya dengan Pemenuhan Gizi

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Selasa, 05 Desember 2023 |23:40 WIB
Siti Atikoh Ingatkan Bekal Akhlak pada Anak Sama Pentingnya dengan Pemenuhan Gizi
Siti Atikoh/Foto: Istimewa
A
A
A

 

CIAMIS - Siti Atikoh Ganjar memiliki kepedulian tinggi pada perempuan dan anak-anak. Salah satunya dalam hal pembekalan akhlak untuk anak-anak Indonesia. Istri calon presiden 2024 Ganjar Pranowo, Siti Atikoh mengingatkan agar para ibu di Indonesia tidak boleh mementingkan gizi anak dan melupakan pembekalan akhlak.

Sebagaimana yang kita ketahui, saat ini sering kali orangtua mendapat edukasi terkait pemenuhan gizi agar anak tidak terkena stunting. Namun, masih jarang sekali edukasi tentang pemenuhan rohani untuk anak-anak.

 BACA JUGA:

Pemenuhan asupan akhlak dapat melalui shalawat, membaca alquran, hingga berdzikir. Hal-hal seperti ini tidak boleh luput diajarkan para orangtua kepada anaknya.

“Jadi jangan hanya bekal asupan gizi tetapi juga asupan mental dan rohani harus jadi tanggung jawab kita bersama,” kata Siti Atikoh saat bersilaturahmi dengan ibu-ibu di Pondok Pesantren Miftahul Ulum, Selasa (5/12/2023).

 BACA JUGA:

“Kalau kita bicara kesehatan, selama ini mungkin lebih banyak kita jelaskan jasmani. Padahal kesehatan mental dan rohani ini yang justru akan membawa ke surga nanti,” lanjutnya.

Karena kesehatan mental dan rohani masih sering terabaikan, Siti Atikoh mengajak seluruh ibu-ibu di Ciamis untuk bersama-sama mengedukasi orangtua di sekelilingnya tentang betapa pentingnya kesehatan mental dan rohani. Siti Atikoh juga mengingatkan para ibu jika bekal rohani dan mental pun diberikan kepada anak-anak generasi z yang.

“Jadi mohon pada terutama untuk generasi Z dilakukan pencerahan. Gem Z itu kan sudah terpapar teknologi ya, mau tidak mau suka tak suka, kita pasti terpapar teknologi. Hp itu kan teknologi, tp bagaimana kita bisa memfilter informasi-informasi baik yang kita serap. Jangan sampai kita yang dimanfaatkan oleh teknologi, tapi harus kita yg memanfaatkan teknologi,” tutur Siti Atikoh.

