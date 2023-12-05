Kepada Siti Atikoh, Warga Titip Pesan Agar Ganjar-Mahfud Berantas Pengangguran

TASIKMALAYA - Istri calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atikoh mulai safari politik. Salah satu agendanya yakni lebih dekat dengan warga. Siti Atikoh bermalam di Pondok Pesantren Cipasung, Tasikmalaya. Tidak hanya itu saja, kesempatan ini menjadi momentum untuk Siti Atikoh bertemu langsung dengan warga Tasikmalaya dan mendengarkan aspirasi mereka.

Salah satu warga Tasikmalaya yang datang untuk sarapan bersama dengan Siti Atikoh di Pondok Pesantren Cipasung, Eti Sumiati mengatakan jika Siti Atikoh adalah sosok yang hebat dan cocok menjadi ibu negara.

“Hebat, bagus, cocok (jadi ibu negara),” kata Eti Sumiati di Pondok Pesantren Cipasung, Selasa (5/12/2023).

Untuk itu, Eti memberi dukungan penuh untuk pasangan capon presiden nomor urut 3 Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024 mendatang. Dirinya pun tidak lupa memberikan beberapa pesan untuk Siti Atikoh untuk disampaikan pada sang suami, Ganjar Pranowo jika kelak menjadi presiden.

Masyarakat Tasikmalaya ingin Ganjar Pranowo dan Mahfud MD nantinya bisa mengayomi mereka sebagai rakyat kecil.

“Semoga amanah Bu Ganjar dan Pak Ganjarnya. Bila Bapak Ganjar dan Ibu Ganjar terpilih jadi presiden, semoga amanah, terus semoga bisa mengayomi orang-orang kecil dan membantu orang yang susah,” tutur Eti.

Tidak hanya itu saja, Eti juga berharap Ganjar Pranowo dan Mahfud MD akan memberantas pengangguran yang ada di daerah tersebut.