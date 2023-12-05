Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Kepada Siti Atikoh, Warga Titip Pesan Agar Ganjar-Mahfud Berantas Pengangguran

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Selasa, 05 Desember 2023 |23:32 WIB
Kepada Siti Atikoh, Warga Titip Pesan Agar Ganjar-Mahfud Berantas Pengangguran
Warga Tasikmalaya titip pesan untuk Ganjar-Mahfud/Foto: MPI
A
A
A

 

TASIKMALAYA - Istri calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atikoh mulai safari politik. Salah satu agendanya yakni lebih dekat dengan warga. Siti Atikoh bermalam di Pondok Pesantren Cipasung, Tasikmalaya. Tidak hanya itu saja, kesempatan ini menjadi momentum untuk Siti Atikoh bertemu langsung dengan warga Tasikmalaya dan mendengarkan aspirasi mereka.

Salah satu warga Tasikmalaya yang datang untuk sarapan bersama dengan Siti Atikoh di Pondok Pesantren Cipasung, Eti Sumiati mengatakan jika Siti Atikoh adalah sosok yang hebat dan cocok menjadi ibu negara.

 BACA JUGA:

“Hebat, bagus, cocok (jadi ibu negara),” kata Eti Sumiati di Pondok Pesantren Cipasung, Selasa (5/12/2023).

Untuk itu, Eti memberi dukungan penuh untuk pasangan capon presiden nomor urut 3 Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024 mendatang. Dirinya pun tidak lupa memberikan beberapa pesan untuk Siti Atikoh untuk disampaikan pada sang suami, Ganjar Pranowo jika kelak menjadi presiden.

 BACA JUGA:

Masyarakat Tasikmalaya ingin Ganjar Pranowo dan Mahfud MD nantinya bisa mengayomi mereka sebagai rakyat kecil.

“Semoga amanah Bu Ganjar dan Pak Ganjarnya. Bila Bapak Ganjar dan Ibu Ganjar terpilih jadi presiden, semoga amanah, terus semoga bisa mengayomi orang-orang kecil dan membantu orang yang susah,” tutur Eti.

Tidak hanya itu saja, Eti juga berharap Ganjar Pranowo dan Mahfud MD akan memberantas pengangguran yang ada di daerah tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement