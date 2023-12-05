Kunjungi Kabupaten Ciamis, Siti Atikoh Disambut Salam Tiga Jari

CIAMIS - Siti Atikoh Ganjar melanjutkan safari politik dari Tasikmalaya menuju Ciamis, Jawa Barat. Sesampainya di Ciamis, Siti Atikoh menyempatkan hadir di Pondok Pesantren Miftahul Ulum. Sesampainya di sana, istri calon presiden 2024 Ganjar Pranowo ini langsung dapat sambutan salam tiga jari.

Kedatangan Siti Atikoh langsung mendapat sambutan yang sangat luar biasa dari para warga pondok pesantren. Para santri berbaris rapi memberi sambutan sambil bersholawat. Siti Atikoh pun tidak lupa untuk memberikan salam kepada seluruh santri.

Sambutan semakin heboh dengan arak-arakan salam tiga jari dari para santri yang turut berdiri di belakang Siti Atikoh. Sebagai informasi, salam tiga jari merupakan lambang yang memberi dukungan untuk pasangan calon presiden 2024 nomor urut tigas, Ganjar-Mahfud.

Tidak hanya sampai di situ, pihak Pondok Pesantren Miftahul Ulum juga telah menyiapkan sambutan spesial untuk Siti Atikoh. Mereka menyiapkan kain batik warna ungu untuk diselendangkan di bagian pundak Siti Atikoh. Tentu saja calon ibu negara itu menerima dengan penuh kebanggaan. Siti Atikoh pun memakai selendang ini selama berada di dalam acara tersebut.

Setelah penyambutan yang hangat, acara dilanjut dengan ramah tamah di rumah pemimpin Pondok Pesantren Miftahul Ulum. Kemudian Siti Atikoh bersilaturahmi dengan masyarakat Ciamis. Dirinya memberikan beberapa pesan dalam momen ini.

Pertama Siti Atikoh menyampaikan tentang pentingnya perannya ibu-ibu untuk mencerdaskan anak bangsa. Ibu yang merupakan madrasah pertama anak-anak tiada lelahnya untuk mendidik buah hati kesayangannya. Salah satunya mendidik masalah teknologi yang semakin hari semakin maju namun membahayakan.

“Mohon untuk bisa melakukan pencerahan untuk generasi z, tekno banyak sekali sudah terpapar, karena mau tidak mau zaman sekarang memang sudah terpapar teknologi,” kata Siti Atikoh, Selasa (5/12/2023).