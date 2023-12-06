Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Mengenal Asal Usul Rohingya dan Alasan Banyak Warganya Mengungsi

Cita Najma Zenitha , Jurnalis-Rabu, 06 Desember 2023 |10:34 WIB
Mengenal Asal Usul Rohingya dan Alasan Banyak Warganya Mengungsi
Ilustrasi etnis Rohingnya (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA- Mengenal asal usul Rohingya dan alasan banyak warganya mengungsi ke berbagai belahan dunia. Salah satunya datang ke Indonesia yang membuat masyarakat menjadi terganggu.

Dalam hal ini, Rohingya adalah kelompok etnis mayoritas Muslim yang telah lama tinggal di Myanmar. Mereka berbicara dengan bahasa bernama Rohingya atau Ruaingga, berbeda dari bahasa yang umum digunakan di Myanmar.

Akan tetapi, keberadaan mereka tidak diakui sebagai salah satu dari 135 kelompok etnis resmi di Myanmar. Kewarganegaraan mereka ditolak sejak tahun 1982.

Berikut ini mengenal asal usul Rohingnya dan alasan banyak warganya mengungsi:

Melansir Al-Jazeera, asal usul Rohingya dibawa oleh pemerintah Inggris melalui migrasi besar-besaran dari India dan Bangladesh ke Myanmar sekitar tahun 1824-1948. Menurut Human Rights Watch (HRW) imigrasi ini dianggap sebagai imigrasi internal.

Warga Myanmar yang kala itu diduduki oleh Inggris menentang imigrasi orang Rohingya. Setelah Myanmar merdeka dari Inggris pada tahun 1948, diadakan Undang-Undang Kewarganegaraan Persatuan yang menentukan kelompok etnis mana yang berhak mendapatkan kewarganegaraan.

Halaman:
1 2
      
