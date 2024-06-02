Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Semua Pengungsi Rohingya di Aceh Barat Kabur, Petugas Kaget Temukan Tenda Penampungan Kosong

Afsah , Jurnalis-Minggu, 02 Juni 2024 |02:39 WIB
Semua Pengungsi Rohingya di Aceh Barat Kabur, Petugas Kaget Temukan Tenda Penampungan Kosong
Kamp penampungan sementara pengungsi Rohingya di kompleks Kantor Bupati Aceh Barat kosong (Foto: MPI/Afsah)
A
A
A

MEULABOH - Seluruh pengungsi Rohingya yang tinggal di tempat penampungan sementara di kompleks Kantor Bupati Aceh Barat, Kota Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat, melarikan diri, Sabtu 1 Juni 2024 dini hari.

Petugas yang berjaga kaget seketika saat menemukan tenda yang biasanya ramai dihuni warga Rohingya tiba-tiba kosong pagi tadi.

Kepala Bidang Keamanan dan Ketertiban (Trantib) Satpol PP Aceh Barat, Arsil mengatakan bahwa malam sebelum pengungsi Rohingya kabur, Meulaboh dan sekitarnya diguyur hujan deras.

 BACA JUGA:

“Kemudian seluruh anggota piket yang sudah capek, istirahat. Pas paginya ketika mau ada apel, tendanya sudah kosong,” kata Arsil.

Ada sekitar 27 pengungsi Rohingya yang ditampung sementara di kamp penampungan kompleks Kantor Bupati Aceh Barat.

Mereka semua melarikan diri diperkirakan pada Sabtu sekitar pukul 04.30 WIB atau menjelang subuh di tengah hujan deras mengguyur Aceh Barat.

Pengungsi Rohingya diduga memanfaatkan suasana hujan untuk kabur.

 BACA JUGA:

Pagi tadi, petugas kaget menemukan tenda sudah kosong dan hanya menyisakan tumpukan pakaian.

Hingga kini belum diketahui pasti ke mana kaburnya puluhan pengungsi Rohingya tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/19/340/3010265/cinta-bersemi-di-kamp-pengungsian-2-pasangan-rohingya-menikah-di-aceh-MyJLJaxELC.jpg
Cinta Bersemi di Kamp Pengungsian, 2 Pasangan Rohingya Menikah di Aceh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/09/18/2952097/rute-orang-rohingya-masuk-ke-perairan-indonesia-HtIScSoSJ7.jpg
Rute Orang Rohingya Masuk ke Perairan Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/08/340/2951606/usut-penyelundupan-rohingya-ke-aceh-polisi-periksa-ahli-hukum-dan-imigrasi-6KbU9SAFYZ.jpg
Usut Penyelundupan Rohingya ke Aceh, Polisi Periksa Ahli Hukum dan Imigrasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/337/2946184/rohingya-diusir-mahasiswa-aceh-mahfud-md-sudah-dipindahkan-ke-tempat-aman-TFKrnrcPzw.jpg
Rohingya Diusir Mahasiswa Aceh, Mahfud MD: Sudah Dipindahkan ke Tempat Aman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/21/337/2942490/pengungsi-rohingya-ditampung-sementara-mahfud-md-kita-selamatkan-dulu-WP1yN86G2W.jpg
Pengungsi Rohingya Ditampung Sementara, Mahfud MD : Kita Selamatkan Dulu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/18/337/2940800/heboh-pengungsi-rohingya-masuk-ke-ntt-bawa-ktp-palsu-menko-pmk-birokrasi-kecolongan-kJRhH31FDF.jpeg
Heboh Pengungsi Rohingya Masuk ke NTT Bawa KTP Palsu, Menko PMK: Birokrasi Kecolongan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement