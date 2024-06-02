Semua Pengungsi Rohingya di Aceh Barat Kabur, Petugas Kaget Temukan Tenda Penampungan Kosong

Kamp penampungan sementara pengungsi Rohingya di kompleks Kantor Bupati Aceh Barat kosong (Foto: MPI/Afsah)

MEULABOH - Seluruh pengungsi Rohingya yang tinggal di tempat penampungan sementara di kompleks Kantor Bupati Aceh Barat, Kota Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat, melarikan diri, Sabtu 1 Juni 2024 dini hari.

Petugas yang berjaga kaget seketika saat menemukan tenda yang biasanya ramai dihuni warga Rohingya tiba-tiba kosong pagi tadi.

Kepala Bidang Keamanan dan Ketertiban (Trantib) Satpol PP Aceh Barat, Arsil mengatakan bahwa malam sebelum pengungsi Rohingya kabur, Meulaboh dan sekitarnya diguyur hujan deras.

“Kemudian seluruh anggota piket yang sudah capek, istirahat. Pas paginya ketika mau ada apel, tendanya sudah kosong,” kata Arsil.

Ada sekitar 27 pengungsi Rohingya yang ditampung sementara di kamp penampungan kompleks Kantor Bupati Aceh Barat.

Mereka semua melarikan diri diperkirakan pada Sabtu sekitar pukul 04.30 WIB atau menjelang subuh di tengah hujan deras mengguyur Aceh Barat.

Pengungsi Rohingya diduga memanfaatkan suasana hujan untuk kabur.

Pagi tadi, petugas kaget menemukan tenda sudah kosong dan hanya menyisakan tumpukan pakaian.

Hingga kini belum diketahui pasti ke mana kaburnya puluhan pengungsi Rohingya tersebut.