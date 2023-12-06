Ganjar Pranowo Tawarkan Bantuan dan Pelatihan kepada Penyandang Disabilitas di Kaltim

BALIKPAPAN - Calon Presiden (Capres) yang diusung Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Ganjar Pranowo menawarkan bantuan dan pelatihan kepada ibu-ibu penyandang disabilitas. Hal dilakukan Ganjar saat blusukan di Pasar Baru, Balikpapan, Kalimantan Timur (Kaltim) pada Selasa (5/12/2023).

Mulanya Capres nomor urut 3 tersebut melihat ibu-ibu penyandang disabilitas yang tengah mengemis di kios pasar itu. Ganjar yang iba pun langsung menemuinya.

Keduanya pun berbincang. Ganjar menawarkan kepada ibu-ibu tersebut pelatihan agar bisa hidup mandiri. Dirinya juga bersedia untuk menjadi penyambung lidah ke Pemerintah setempat.

"Ibu kenapa," tanya Ganjar.

"Gak ada kakinya," jawab ibu-ibu tersebut.

"Kalau bediri gimana," tanya Ganjar.

"Pake tongkat, pak," jawab ibu-ibu tersebut.

"Coba pakai tongkat coba. Berat enggak," tanya Ganjar.

Ganjar membungkukkan badanya dan memapah ibu untuk bisa berdiri.

"Coba aku bantu. Bismillahirrahmanirrahim," kata Ganjar.