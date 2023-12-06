Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Terungkap! 4 Tahanan Kabur dari Rutan Polda Lampung Pakai Gergaji Besi

Ira Widyanti , Jurnalis-Rabu, 06 Desember 2023 |16:27 WIB
Terungkap! 4 Tahanan Kabur dari Rutan Polda Lampung Pakai Gergaji Besi
Ilustrasi (Foto: Freepik)
BANDARLAMPUNG - Bidpropam Polda Lampung memeriksa beberapa petugas tahanan paska kaburnya 4 tahanan narkoba dari Rumah Tahanan dan Barang Bukti (Rutan Tahti).

Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Umi Fadillah Astutik mengatakan, para tahanan narkoba itu kabur dengan cara menggergaji jeruji besi ventilasi kamar mandi.

"Ada 2 jeruji besi yang digergaji untuk mereka bisa kabur," ujar Umi kepada awak media, Rabu (6/12/2023).

Ditanya terkait keberadaan gergaji di dalam sel, Umi mengatakan, pihaknya masih menyelidiki hal tersebut.

"Untuk itu masih kita selidiki apakah ada yang menyelundupkan atau bagaimana, masih kami selidiki," ucapnya.

Umi melanjutkan, paska insiden kaburnya 4 tahanan narkoba itu, BidPropam Polda Lampung langsung melakukan pemeriksaan terhadap beberapa petugas tahanan.

Disinggung soal dugaan keteledoran petugas, Umi menegaskan, Polda Lampung akan memberikan sanksi tegas kepada petugas yang lalai tersebut.

"Terkait keteledoran, nanti akan ada sanksi internal dari Polda Lampung," tegasnya.

Telusuri berita news lainnya
