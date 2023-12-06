Terungkap! 4 Tahanan Kabur dari Rutan Polda Lampung Pakai Gergaji Besi

BANDARLAMPUNG - Bidpropam Polda Lampung memeriksa beberapa petugas tahanan paska kaburnya 4 tahanan narkoba dari Rumah Tahanan dan Barang Bukti (Rutan Tahti).

Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Umi Fadillah Astutik mengatakan, para tahanan narkoba itu kabur dengan cara menggergaji jeruji besi ventilasi kamar mandi.

"Ada 2 jeruji besi yang digergaji untuk mereka bisa kabur," ujar Umi kepada awak media, Rabu (6/12/2023).

Ditanya terkait keberadaan gergaji di dalam sel, Umi mengatakan, pihaknya masih menyelidiki hal tersebut.

"Untuk itu masih kita selidiki apakah ada yang menyelundupkan atau bagaimana, masih kami selidiki," ucapnya.

Umi melanjutkan, paska insiden kaburnya 4 tahanan narkoba itu, BidPropam Polda Lampung langsung melakukan pemeriksaan terhadap beberapa petugas tahanan.

Disinggung soal dugaan keteledoran petugas, Umi menegaskan, Polda Lampung akan memberikan sanksi tegas kepada petugas yang lalai tersebut.

"Terkait keteledoran, nanti akan ada sanksi internal dari Polda Lampung," tegasnya.