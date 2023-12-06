Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Ganjar : Membangun Indonesia dengan Meninggalkan Budaya Salah Besar

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Rabu, 06 Desember 2023 |17:07 WIB
Ganjar : Membangun Indonesia dengan Meninggalkan Budaya Salah Besar
Ganjar Pranowo di Kutai Kartanegara (Foto: Istimewa)
A
A
A

 

JAKARTA - Calon Presiden nomor urut 3 yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo menegaskan pentingnya membangun Indonesia dengan mempertahankan keberagaman budaya.

Pesan tersebut disampaikan saat Ganjar silaturahmi dengan tokoh masyarakat dan lintas agama di Balikpapan, Kalimantan Timur. Dalam kesempatannya, Ganjar menyatakan meninggalkan budaya adalah kesalahan besar.

"Membangun Indonesia dengan meninggalkan kebudayaan itu keliru besar, salah besar. Membangun Indonesia dengan melibatkan partisipasi dari kelompok masyarakat itulah yang sebenarnya banyak disebut dalam teori modern, semua mesti terlibat, no one left behind," ujar Ganjar, Rabu (6/12/2023).

Ganjar menekankan pembangunan Indonesia tidak dapat dipisahkan dari pembangunan daerah. Indonesia yang terdiri dari beragam suku, agama, ras, dan aspek lainnya, menurutnya, memerlukan pendekatan yang inklusif.

Pembangunan daerah, kata Ganjar, seringkali dihambat oleh berbagai kendala. Namun, solusi dapat ditemukan dalam kearifan lokal.

"Kalau kita ingin membangun daerah, lokalitas rasa-rasanya tidak bisa diabaikan. Karena apa? Karena dari sana ada banyak sekali nilai-nilai kearifan yang bisa dipakai untuk menyelesaikan persoalan yang seringkali begitu rumit," tuturnya.

Karena itu, Ganjar berkomitmen untuk melibatkan tokoh masyarakat dan tokoh lintas agama setempat dalam proses pembangunan Kalimantan Timur.

Halaman:
1 2
      
