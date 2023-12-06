Kehadiran Alam Ganjar Diharapkan Dongkrak Pariwisata di Bone Sulsel

BONE-Hari keenam kunjungan putra Ganjar Pranowo dan Siti Atikoh, Muhammad Zinedine Alam Ganjar ke Sulawesi Selatan. Alam Ganjar singgah untuk sarapan bersama relawan Bone di kediaman Ketua Tim Pemenangan Kabupaten (TPK) Bone, Andi Akhiruddin, Rabu (6/12/2023).

Alam pun disambut dengan hangat oleh sejumlah warga Bone, disuguhkan hidangan berat dan makanan khas Sulawesi Selatan. Usai sarapan, alam diajak berdiskusi terkait peningkatan pariwisata di Bone.

Salah satu relawan Bone pendukung Ganjar Pranowo, Ulil Albab Sahirman (28) terkesan dengan sosok Alam yang dinilai energik dan patut menjadi contoh bagi generasi gen Z.

"Kehadiran Mas Alam Ganjar di Bone sebagai motivasi bagi pemuda di kabupaten Bone melihat ini. Saya selaku korda relawan santri dukung Ganjar mengapresiasi dia adalah sosok yang betul-betul pure dari pemuda,"ucapnya.