Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SULSEL

Alam Ganjar Disambut Hangat Warga Bone, Diberi Songkok Recca dan Sarung Sutera

Widya Michella , Jurnalis-Rabu, 06 Desember 2023 |10:21 WIB
Alam Ganjar Disambut Hangat Warga Bone, Diberi Songkok Recca dan Sarung Sutera
A
A
A

BONE - Hari keenam kunjungan putra Ganjar Pranowo dan Siti Atikoh, Muhammad Zinedine Alam Ganjar ke Sulawesi Selatan. Alam Ganjar singgah untuk sarapan bersama relawan Bone di kediaman Ketua Tim Pemenangan Kabupaten (TPK) Bone, Andi Akhiruddin, Bone, Sulawesi Selatan, Rabu (6/12/2023).

Alam pun disambut dengan hangat oleh sejumlah warga Bone, disuguhkan hidangan berat dan makanan khas Sulawesi Selatan. Usai sarapan, alam diajak berdiskusi terkait peningkatan pariwisata di Bone.

"Ada ngobrol santai terkait bone, kearifan lokal gitu-gitu,"kata Andi kepada MNC Portal.

Kemudian, putra capres Ganjar Pranowo nomor urut 3 itu dihadiahi Songkok Recca atau songkok to Bone dilengkapi dengan sarung Sutera. Menurut Andi songkok tersebut biasanya digunakan oleh para bangsawan untuk acara-acara adat.

"Songkok khasnya kami dari Bone Songkok to bone dan memang asli dari toko kami di Bone. Biasanya dipakai untuk acara-acara adat terutama di kerajaan dan dulu itu dipakai oleh kaum bangsawan jadi kalau yang pakai topi itu beliau ini dari bangsawan,"ucapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/340/3174386//mobil_pemadam_kebakaran-col5_large.jpg
Mobil Damkar Terbalik Gegara Hindari Motor, Empat Petugas Jadi Korban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/340/3173859//partai_perindo-q3h9_large.jpg
Keterwakilan Anak Muda di Parlemen Merosot, Parpol Buka Ruang Lebih Luas bagi Milenial & Gen Z
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/65/3170872//komeng-7gQh_large.jpg
Ini Pendidikan Komeng, Komedian dan Anggota DPD yang Sebut Tol di Jakarta Sudah Kemasukan Kijang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/65/3167691//syahroni-h8wV_large.jpg
Adu Riwayat Pendidikan Ahmad Sahroni dengan Rusdi Masse, Bak Langit dan Bumi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/24/337/3141664//alasan_kpu_naik_jet_pribadi_pada_pemilu_2024_transportasi_reguler_tak_mampu-uvSP_large.jpg
Alasan KPU Naik Jet Pribadi pada Pemilu 2024: Transportasi Reguler Tak Mampu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/09/337/3137642//kpu_ri-GmQe_large.jpg
Dilaporkan ke KPK, Ketua KPU: Private Jet untuk Percepat Distribusi Logistik Pemilu
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement