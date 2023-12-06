Alam Ganjar Disambut Hangat Warga Bone, Diberi Songkok Recca dan Sarung Sutera

BONE - Hari keenam kunjungan putra Ganjar Pranowo dan Siti Atikoh, Muhammad Zinedine Alam Ganjar ke Sulawesi Selatan. Alam Ganjar singgah untuk sarapan bersama relawan Bone di kediaman Ketua Tim Pemenangan Kabupaten (TPK) Bone, Andi Akhiruddin, Bone, Sulawesi Selatan, Rabu (6/12/2023).

Alam pun disambut dengan hangat oleh sejumlah warga Bone, disuguhkan hidangan berat dan makanan khas Sulawesi Selatan. Usai sarapan, alam diajak berdiskusi terkait peningkatan pariwisata di Bone.

"Ada ngobrol santai terkait bone, kearifan lokal gitu-gitu,"kata Andi kepada MNC Portal.

Kemudian, putra capres Ganjar Pranowo nomor urut 3 itu dihadiahi Songkok Recca atau songkok to Bone dilengkapi dengan sarung Sutera. Menurut Andi songkok tersebut biasanya digunakan oleh para bangsawan untuk acara-acara adat.

"Songkok khasnya kami dari Bone Songkok to bone dan memang asli dari toko kami di Bone. Biasanya dipakai untuk acara-acara adat terutama di kerajaan dan dulu itu dipakai oleh kaum bangsawan jadi kalau yang pakai topi itu beliau ini dari bangsawan,"ucapnya.