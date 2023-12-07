Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Alasan Suku Rohingya Dianggap Kaum Separatis oleh Pemerintah Myanmar

Ludwina Andhara Herawati , Jurnalis-Kamis, 07 Desember 2023 |21:32 WIB
Alasan Suku Rohingya dianggap kaum separatis oleh pemerintah Myanmar (Foto: Reuters)
MYANMAR - Suku Rohingya merupakan komunitas Muslim minoritas, yang berhimpun di negara bagian Rakhine (Arakan) di Myanmar (Burma), dan diusir ke kamp-kamp pengungsi di negara Bangladesh dan negara lain. Pada awal abad ke-21, diperkirakan sepertiga dari total populasi di Rakhine merupakan Suku Rohingya.

Meskipun berasal dari Myanmar, namun suku ini dianggap meresahkan dan diperdebatkan. Hal itu dikarenakan ciri fisik mereka mirip seperti orang India. Tidak hanya itu, sejak masa Perang Dunia II pada 1939-1945, Inggris merekrut orang Rohingya menjadi tentara dan berperang dengan Buddha Myanmar, sekutu Jepang.

Usai memenangkan pertempuran, Jepang berhasil mengusir Inggris pada 1942. Dari sejak itu, etnis Rohingya menjadi sasaran kemarahan orang Myanmar. Dianggap sekutu Inggris dan mirip orang India yang menjadi alasan kuat Myanmar membenci suku Rohingya.

Tidak hanya itu, Myanmar mengganggap Rohingya sebagai imigran ilegal dari Bangladesh, meskipun banyak dari mereka berasal dari Myanmar sejak berpuluh tahun lamanya. Akibatnya hampir semua warga Rohingya di Myanmar tidak memiliki dan tidak bisa memperoleh kewarganegaraan sejak lahir.

Pada 1947, Suku Rohingya sempat diberi hak hukum dan suara penuh. Semua berubah dengan adanya kudeta militer Myanmar 1962. Era ketegangan yang baru ditandai dengan lahirnya undang-undang 1982. Undang-undang tersebut membuat Rohingya tidak diakui lagi sebagai kelompok etnis resmi Myanmar.

Mengutip Britannica, banyak orang Rohingya terpaksa meninggalkan rumah secara berkala; baik di Myanmar maupun negara lain. Hal ini dikarenakan terjadinya kekerasan antara kelompok Buddha Rakhine dan Muslim Rohingya. Gelombang perpindahan signifikan telah terjadi pada tahun 1978, 1991-1992, 2012, 2015 hingga 2017.

Tahun 2012, kelompok Buddha Rakhine dan Muslim Rohingya menghadapi kerusuhan yang dipicu oleh sengketa sektariat, yang telah dikutuk oleh kedua pihak. Akibatnya konflik tersebut berubah menjadi kekerasan. Kejadian tersebut merupakan Tragedi Rakhine 2012.

