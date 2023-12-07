Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Ganjar: Mimpi Besar Indonesia Bangun IKN Perlu Didukung Semua Pihak

Ikhsan Permana , Jurnalis-Kamis, 07 Desember 2023 |16:07 WIB
Ganjar: Mimpi Besar Indonesia Bangun IKN Perlu Didukung Semua Pihak
Ganjar Pranowo di IKN. (Foto: MPI)
A
A
A

PPU - Capres 2024 nomor urut tiga yang didukung oleh Partai Perindo, Ganjar Pranowo mengatakan bahwa mimpi besar bangsa Indonesia dalam mewujudkan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara patut didukung seluruh unsur negara, mulai dari pemerintah, investor, hingga masyarakat lokal.

Hal tersebut ia sampaikan dalam kunjungannya ke IKN Nusantara di Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, Kamis (7/12/23).

"Artinya seluruh partisipasi betul-betul dibutuhkan sehingga semua harus mempersiapkan diri," kata Ganjar.

Dia juga menegaskan bahwa masyarakat lokal juga perlu di ajak dan diliibatkan di tengah gebyar teknologi dalam pembangunan IKN Nusantara.

"Agar kemudian dia bisa join in dan kelak kemudian sense of belonging nya itu juga dimiliki," ujarnya.

Oleh karena itu, Capres yang berpasangan dengan Mahfud MD tersebut menegaskan komitmennya untuk melanjutkan pembangunan IKN sesuai amanat Undang-Undang. Di samping itu, pentingnya kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam menyambut Indonesia gemilang.

Halaman:
1 2
      
