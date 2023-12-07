Komitmen Lanjutkan Pembangunan IKN, Ganjar: Saya Orangnya Konsisten Tak Pernah Bergeser

PPU - Calon Presiden (Capres) 2024 nomor urut tiga, Ganjar Pranowo berkomitmen, untuk melanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.

Hal itu dibuktikan Ganjar dengan berkunjung dan melihat langsung perkembangan pembangunan ibu kota baru tersebut, Kamis (7/12/2023).

"Ya untuk menunjukkan sebuah komitmen, saya orang yang konsisten tidak pernah bergeser atas pelaksanaan sebuah peraturan," ucap Ganjar.

Pada kesempatan ini, Ganjar mengunjungi Rumah Teknologi Nusantara yang berada di Kantor Bupati Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Bangunan itu diperuntukkan sebagai destinasi edukasi mengenai konsep perkembangan IKN.

Selanjutnya, mantan Gubernur Jawa Tengah itu menuju Titik Nol Nusantara IKN. Di sana, ia melihat pohon kepel (stelechocarpus burahol) yang ditanamnya. Pohon kepel merupakan penghasil buah kegemaran para putri keraton Jawa.

Perjalanan dilanjutkan ke Menara Pandang. Dari atas menara, capres yang berpasangan dengan Mahfud MD itu melihat proses pembangunan komplek pemerintahan.

Terakhir, politikus berambut putih itu melihat secara dekat proses pembangunan Istana Negara IKN. Capres 2024 yang diusung Partai Perindo ini mengatakan, pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Kalimantan sudah dirancang sejak Presiden Soekarno.

"Tentu saja IKN ini sebuah konsep yang disiapkan bahkan sejak jaman Bung Karno, di mana ada perencanaan untuk memindahkan Ibu Kota," ungkapnya.

Menurutnya, RUU IKN kini telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN (UU IKN), sehingga wajib dilanjutkan.