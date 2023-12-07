Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS YOGYA

BMKG Ingatkan Potensi Hujan Petir Disertai Angin Kencang di DIY Bagian Utara

Erfan Erlin , Jurnalis-Kamis, 07 Desember 2023 |06:35 WIB
BMKG Ingatkan Potensi Hujan Petir Disertai Angin Kencang di DIY Bagian Utara
Ilustrasi (Foto: Dok. Okezone)
YOGYAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memperingatkan potensi hujan sedang-lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang di di Kota Yogyakarta, Sleman, Bantul bagian utara, Kulon Progo bagian Utara, dan Gunungkidul bagian Utara hari Kamis (7/12/2023) ini.

Secara umum kondisi Cuaca di pagi hari bakal Cerah Berawan.Siang – Sore hari ada Potensi hujan sedang - lebat di Kota Yogyakarta, Sleman, Bantul bagian utara, Kulon Progo bagian Utara, dan Gunungkidul bagian Utara.

Sementara malam hari ada Potensi hujan ringan di Sleman bagian utara dan Kulon Progo bagian Selatan. Jumat (8/12/2023) dini hari akan Berawan.

Suhu udara berkisar 22 - 30 °C dengan kelembapan udara mencapai 70 – 95 %.

Angin bertiup Dari arah Tenggara - Barat Daya dengan kecepatan maksimum 20 km/jam. Tinggi gelombang di Perairan Yogyakarta berkisar antara 1.25 - 2.5 meter atau kategori sedang.

(Khafid Mardiyansyah)

      
