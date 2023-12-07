Ada Lubang Misterius Sedalam 5 Meter di Jalan Protokol Kota Malang, Lalin Ditutup

MALANG - Warga di Jalan Bandung, Kota Malang, dikejutkan dengan kemunculan lubang misterius dengan diameter sekira dua meter dengan kedalaman hingga lima meter, pada Kamis siang (7/12/2023).

Pantauan di lokasi tepat di SDK Sang Timur, pada Kamis siang sekitar pukul 13.30 WIB, arus lalu lintas ditutup total pada kedua jalurnya. Petugas kepolisian menutup arus lalu lintas sejak Jalan Ijen dan dialihkan ke Jalan Jakarta.

Sementara dari sisi barat penutupan arus lalu lintas dilakukan di depan MAN 2 Malang. Arus lalu lintas dialihkan ke Jalan Banten, lalu menuju Mayjen Panjaitan. Petugas juga langsung mengerahkan alat berat berupa ekskavator untuk menggali lubang itu.

Garis polisi juga terlihat terpasang di kedua jalur jalan baik dari sisi utara dan selatan Jalan Bandung. Petugas kepolisian juga terlihat mengatur lalu lintas yang mulai terjadi peningkatan arus di Jalan Ijen dan Jalan Veteran di depan Taman Makam Pahlawan (TMP).

Seorang saksi mata, Agustinus Slamet (55) menuturkan, kejadian itu terjadi sekitar pukul 12.05 WIB. Saat itu ada lubang kecil tapi tiba-tiba lubang itu kian membesar.

"Kejadiannya terjadi secara mendadak. Awalnya, berupa lubang kecil, lama-lama lubang tersebut semakin membesar," ucap Agustinus Slamet, ditemui wartawan pada Kamis siang.

Beruntung saat kejadian, arus lalu lintas di lokasi tidak terlalu ramai. Sehingga, tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa tersebut.

"Untungnya, tidak ada kendaraan atau orang yang lewat diatasnya. Setelah itu, saya langsung mengarahkan kendaraan untuk melintas di sisi yang aman," tuturnya.