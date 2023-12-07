Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SULSEL

Hari Terakhir di Makassar, Alam Ganjar Bersepeda Keliling Kota

Widya Michella , Jurnalis-Kamis, 07 Desember 2023 |10:32 WIB
Hari Terakhir di Makassar, Alam Ganjar Bersepeda Keliling Kota
Alam Ganjar bersepeda di Makassar (foto: dok ist)
A
A
A

MAKASSAR - Kunjungan putra Ganjar Pranowo dan Siti Atikoh, Muhammad Zinedine Alam Ganjar ke Sulawesi Selatan memasuki hari ketujuh. Pada pagi ini, Alam Ganjar bersepeda keliling kota Makassar, Kamis (7/12/2023). Tampak dia menikmati udara.

Olah raga tersebut dilakukan Alam bersama sejumlah anggota Banteng Muda Indonesia (BMI) Sulawesi Selatan dan Komunitas Sepeda Kota Makassar.

Alam diajak berkeliling ke sejumlah titik di jantung kota Makassar dengan titik awal di Novotel Makassar. Selanjutnya Alam berkunjung ke sejumlah titik lainnya seperti Jalan Boto Lempangan, Jalan Alif Rate, Jalan H. Bau, Center Point, Pantai Losari, Jalan Jenderal Surdirman dan mengakhiri perjalanannya di Warkop Sija.

"Dari kota sampai Warung Sija Beruang sama temen-temen BMI, partai dan temen-temen komunitas sepeda juga," kata Alam.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182177//kpk-gIki_large.jpg
Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko Kena OTT, Reaksi Ganjar Mengejutkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/320/3171280//hasan_nasbi-ivFI_large.jpg
Profil dan Karier Hasan Nasbi, Komisaris Baru PT Pertamina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/337/3159630//ganjar-RPtq_large.jpg
Amnesti untuk Hasto, Ganjar: Menjadi Momentum Penegakan Hukum Tanpa Intervensi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/337/3157998//ganjar-8yVz_large.jpg
Ganjar Pranowo–Adian Napitupulu Kompak Berpakaian Hitam di Sidang Vonis Hasto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/337/3145493//ketua_dpp_pdi_perjuangan_ganjar_pranowo-Jl3L_large.jpg
Ganjar Sebut Peluang Pertemuan Lanjutan Megawati dan Prabowo Masih Terbuka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/18/337/3139995//kpk_usul_parpol_dapat_bantuan_apbn_ganjar_dpr_pernah_bahas-tMxT_large.jpg
KPK Usul Parpol Dapat Bantuan APBN, Ganjar: DPR Pernah Bahas
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement