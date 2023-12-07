Hari Terakhir di Makassar, Alam Ganjar Bersepeda Keliling Kota

MAKASSAR - Kunjungan putra Ganjar Pranowo dan Siti Atikoh, Muhammad Zinedine Alam Ganjar ke Sulawesi Selatan memasuki hari ketujuh. Pada pagi ini, Alam Ganjar bersepeda keliling kota Makassar, Kamis (7/12/2023). Tampak dia menikmati udara.

Olah raga tersebut dilakukan Alam bersama sejumlah anggota Banteng Muda Indonesia (BMI) Sulawesi Selatan dan Komunitas Sepeda Kota Makassar.

Alam diajak berkeliling ke sejumlah titik di jantung kota Makassar dengan titik awal di Novotel Makassar. Selanjutnya Alam berkunjung ke sejumlah titik lainnya seperti Jalan Boto Lempangan, Jalan Alif Rate, Jalan H. Bau, Center Point, Pantai Losari, Jalan Jenderal Surdirman dan mengakhiri perjalanannya di Warkop Sija.

"Dari kota sampai Warung Sija Beruang sama temen-temen BMI, partai dan temen-temen komunitas sepeda juga," kata Alam.