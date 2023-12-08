Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Raih Peringkat ESG Tertinggi Dunia, Pertamina Terus Komit Dukung Target Net Zero Emission 2060

Karina Asta Widara , Jurnalis-Jum'at, 08 Desember 2023 |16:59 WIB
Raih Peringkat ESG Tertinggi Dunia, Pertamina Terus Komit Dukung Target Net Zero Emission 2060
Foto: Dok Pertamina
A
A
A

Jakarta- PT Pertamina berhasil meraih peringkat satu dunia sub-industri Integrated Oil and Gas dalam risiko ESG (Environmental, Social, Governance). Skor ini juga merupakan pencapaian luar biasa Pertamina yang memimpin skor tertinggi dari 61 perusahaan dunia, berdasarkan peringkat dari Lembaga ESG Rating Sustainalytics. Skor pada 1 Desember 2023 menjadi 20,7 (Medium Risk), naik dari sebelumnya 22,1 (Medium Risk). Skor Sustainalytics yang lebih rendah mencerminkan tingkat risiko yang lebih baik.

Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengatakan Pertamina terus berkomitmen menjadi perusahaan energi kelas dunia yang ramah lingkungan dengan mengimplementasikan aspek-aspek Environment, Social & Governance (ESG) guna mendukung target Net Zero Emission 2060 atau lebih cepat.

“Keberhasilan ini menjadi kado bagi Pertamina yang akan merayakan HUT ke-66. Peningkatan peringkat dalam pemeringkatan ESG secara global ini menjadi pendorong bagi Pertamina untuk terus memberikan dampak positif dan manfaat terbaik bagi masyarakat, lingkungan dan masa depan Indonesia dan komunitas global,” ujar Nicke.

Tak hanya itu, Nicke juga menambahkan, Pertamina terus menjalankan tiga peran besarnya sebagai perusahaan energi nasional, yakni menjaga ketahanan energi nasional, menjalankan transisi energi melalui energi bersih dan energi baru terbarukan, serta aktif berkontribusi dalam mencapai NZE.

Pertamina juga terus menjalankan berbagai inovasi dekarbonisasi dengan memproduksi energi ramah lingkungan yang telah memberikan dampak positif bagi kinerja ESG perusahaan. Selain itu, Pertamina juga terus memperkuat aspek keselamatan kerja, tata kelola perusahaan, pemberdayaan masyarakat dan pengembangan UMKM.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/11/3191159//kata_kreatif-SGrp_large.jpg
Penetapan KaTa Kreatif 2025, Menteri Ekraf Dorong Tiap Kota Punya Subsektor Unggulan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/11/3191121//ilustrasi_membeli_kendaraan_baru-TIJo_large.jpg
Beli Kendaraan Baru? Ini Prosedur Pembayaran BBNKB yang Harus Diketahui
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/11/3191116//founder_nawla_alwan_abdul_zaki-AdIE_large.jpeg
Sukses Berkarya Sebelum 30, UMKM Nawla Rajut Mimpi di Usia Muda bersama Shopee
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/11/3191016//ilustrasi_hibah_kendaraan-eazZ_large.jpg
Kendaraan Hibah Tidak Wajib BBNKB? Begini Kebijakan Resmi Pemprov DKI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/482/3190891//biaya_operasi_lasik-jBzr_large.jpg
Berapa Biaya Operasi Lasik? Berikut Rincian Lengkapnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/15/3190887//innova_reborn-OYEN_large.jpg
Mengapa Innova Reborn Tetap Diproduksi Meski Sudah Hadir Innova Zenix?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement