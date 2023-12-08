Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Pertama Kali, AS Kritik Keras Israel Atas Jumlah Korban Warga Sipil di Gaza

Rahman Asmardika , Jurnalis-Jum'at, 08 Desember 2023 |10:55 WIB
Pertama Kali, AS Kritik Keras Israel Atas Jumlah Korban Warga Sipil di Gaza
Warga Palestina yang terluka dilarikan ke Rumah Sakit Nasser di Khan Younis, Gaza selatan, 7 Desember 2023. (Foto: Reuters)
A
A
A

WASHINGTON - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Antony Blinken melontarkan kritik publik paling kerasnya terhadap tindakan Israel dalam perang melawan Hamas di Gaza selatan. Blinken mengatakan ada kesenjangan antara niat pemerintah Israel yang menyatakan untuk melindungi warga sipil dan banyaknya korban.

“Saat kita berada di sini hampir seminggu setelah kampanye di wilayah selatan… tetap penting bagi Israel untuk mengutamakan perlindungan warga sipil,” kata Blinken pada konferensi pers setelah pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Inggris David Cameron di Washington pada Kamis, (7/12/2023).

“Dan masih ada kesenjangan antara … niat untuk melindungi warga sipil dan hasil nyata yang kita lihat di lapangan,” kata Blinken sebagaimana dilansir Reuters.

Israel mengatakan mereka harus memusnahkan kelompok militan Hamas setelah serangannya terhadap Israel dua bulan lalu dan melakukan segala yang mungkin untuk menyelamatkan warga sipil dari bahaya, termasuk peringatan mengenai operasi militer.

Presiden AS Joe Biden berbicara secara terpisah melalui telepon dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Raja Abdullah dari Yordania pada Kamis. Biden "menekankan kebutuhan penting untuk melindungi warga sipil dan memisahkan penduduk sipil dari Hamas termasuk melalui koridor yang memungkinkan orang untuk berpindah dengan aman dari wilayah permusuhan tertentu," kata Gedung Putih.

Halaman:
1 2 3
      
