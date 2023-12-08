Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

12 Orang Ditangkap karena Selundupkan Warga Nepal ke Tentara Rusia, Minta Bayaran Rp140 Juta

Susi Susanti , Jurnalis-Jum'at, 08 Desember 2023 |17:17 WIB
12 Orang Ditangkap karena Selundupkan Warga Nepal ke Tentara Rusia, Minta Bayaran Rp140 Juta
12 orang ditangkap karena selundupkan warga Nepal ke tentara Rusia (Foto: Nepal News
A
A
A

NEPAL – Penangkapan belasan orang di Nepal yang dituduh menyelundupkan pemuda ke tentara Rusia telah menyoroti para pejuang dari negara miskin di Asia tersebut.

Awal pekan ini, Nepal meminta Rusia mengembalikan tentara bayaran Nepal setelah enam di antara mereka tewas dalam pertempuran di Ukraina.

Polisi Kathmandu mengatakan para penyelundup diduga mengenakan biaya sebesar USD9.000 (Rp140 juta) kepada setiap orang untuk menerima mereka dengan visa turis.

Tidak diketahui berapa banyak warga Nepal yang bertugas di tentara Rusia, namun diperkirakan setidaknya berjumlah ratusan.

Duta Besar Nepal untuk Rusia mengatakan sekitar 150-200 warga Nepal telah berjuang untuk Rusia. Namun ada juga laporan dari penduduk setempat bahwa banyak orang mendaftar setiap minggu karena alasan uang dan visa tinggal.

BBC mengetahui bahwa warga Nepal masih terbang ke Rusia untuk bergabung dengan tentara. Beberapa orang terluka akibat pertempuran dan mendapatkan perawatan di rumah sakit Rusia.

Nepal adalah salah satu negara termiskin di dunia, dengan sekitar 40% penduduknya hidup di bawah garis kemiskinan menurut Bank Dunia.

Negara ini sebagian besar melarang warga negaranya untuk bergabung dengan tentara asing – meskipun ada pengecualian bagi tentara etnis Gurkha untuk bergabung dengan tentara India dan Inggris – namun larangan ini juga sulit untuk ditegakkan.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/18/3174623/hujan_di_nepal-i1Q4_large.jpg
Banjir Bandang dan Longsor Terjang Nepal, 22 Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/337/3170177/viral-dqn4_large.jpg
74 WNI di Nepal Telah Dipulangkan ke Tanah Air, Sisanya Pekan Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/14/337/3169914/nepal-qQB6_large.jpg
57 WNI yang Dipulangkan dari Nepal Sudah Tiba di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/13/337/3169753/wni-uyBD_large.jpg
Nepal Mencekam, 78 WNI Dipulangkan Bertahap ke Tanah Air
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/12/337/3169564/demonstrasi-FvKk_large.jpg
18 WNI Dipulangkan Usai Nepal Dilanda Kerusuhan, Tiba Hari Ini di Bandara Soetta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/12/337/3169493/vahd_nabyl_achmad_mulachela-oRIz_large.jpg
Kemlu Pantau Kondisi 134 WNI di Nepal, Imbau Terus Waspada
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement