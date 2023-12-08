Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Hamas Gagalkan Upaya Israel Selamatkan Sandera di Gaza, Seorang Tawanan Tewas

Rahman Asmardika , Jurnalis-Jum'at, 08 Desember 2023 |21:22 WIB
Hamas Gagalkan Upaya Israel Selamatkan Sandera di Gaza, Seorang Tawanan Tewas
Seorang pria berjalan melewati papan berisi foto-foto para sandera yang ditawan di Jalur Gaza oleh Hamas pasca serangan 7 Oktober di Tel Aviv, Israel, 7 Desember 2023. (Foto: Reuters)
A
A
A

DUBAI/YERUSALEM - Sayap militer Hamas mengatakan pada Jumat, (8/12/2023) bahwa mereka telah menggagalkan upaya penyelamatan sandera oleh pasukan khusus Israel di Jalur Gaza, yang menimbulkan beberapa korban militer, dan tewasnya seorang tawanan.

Israel menolak berkomentar, dan menuduh faksi Palestina itu melakukan upaya perang psikologis terhadap mereka. 

Dalam sebuah pernyataan di Telegram, Brigade Al-Qassam Hamas mengatakan para pejuangnya menemukan unit pasukan khusus yang sedang melakukan upaya penyelamatan dan menyerangnya, menewaskan dan melukai beberapa tentara. Brigade Al-Qassam menjelaskan lokasi terjadinya insiden tersebut, menurut laporan Reuters.

Dikatakan bahwa seorang tentara Israel yang ditawan terbunuh, dan menyebutkan namanya sebagai Sa'ar Baruch, (25). Daftar sandera yang diterbitkan oleh Israel mengidentifikasi salah satu dari mereka sebagai Sahar Baruch, seorang pelajar sipil yang berusia 24 tahun ketika dia ditangkap dari rumahnya saat melancarkan serangan lintas batas pada 7 Oktober yang memicu perang.

Dari sekira 240 orang yang disandera pada hari itu, 137 orang masih ditawan di Gaza setelah yang lainnya berhasil ditemukan dalam gencatan senjata. Beberapa diantaranya telah dinyatakan meninggal secara in-absentia oleh otoritas Israel.

(Rahman Asmardika)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/18/3184251/putin-pB9T_large.jpg
Putin-Netanyahu Gelar Pembicaraan Darurat, Ini Persoalan yang Mereka Bahas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/18/3183670/maria_zakharova-sIxz_large.jpg
Rusia: Pembentukan Negara Palestina Kunci Perdamaian Jangka Panjang di Timur Tengah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/337/3183088/macron-Ouep_large.jpg
Presiden Macron Ultimatum Israel, Jangan Coba-Coba Mencaplok Tepi Barat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/18/3180255/gaza-nLK8_large.jpg
Israel Gempur Gaza, 104 Warga Palestina Tewas Didominasi Anak-Anak dan Wanita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/18/3179960/gaza-y2Pp_large.jpg
Israel Gempur Gaza dan Tewaskan 26 Orang di Tengah Gencatan Senjata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/18/3179148/tayyip-a3uj_large.jpg
Erdogan Desak AS Bungkam Israel Agar Mematuhi Gencatan Senjata di Gaza
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement