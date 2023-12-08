4 Fakta Pemakaman Ibu dan Anak Korban Erupsi Marapi, Sempat Live Facebook

Ibu dan anak korban erupsi Gunung Marapi (Foto: Ist)

PADANG - Erupsi Gunung Marapi menewaskan puluhan orang. Duka mendalam dirasakan mereka yang kehilangan sanak keluarga.

Dari sekian korban tewas akibat erupsi Gunung Marapi, terdapat seorang ibu dan anak yang jenazahnya berhasil dievakuasi dan teridentifikasi. Kedua korban merupakan warga Lubuk Minturun, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang.

Berikut fakta-faktanya:

1. Korban Ibu dan Anak

Ibu dan anak menjadi korban tewas erupsi Gunung Marapi. Korban adalah Novita Intan Sari dan anaknya Wahlul Alde Putra (19).

Keduanya dinyatakan meninggal dunia dan jenazahnya telah dibawa ke Kota Padang.

2. Live Facebook

Momen terakhir ibu dan anak ini di Puncak Marapi sempat viral setelah videonya beredar di media sosial dan membuat haru. Sebelum terjebak dalam erupsi, Novita sempat berbagi momen pendakiannya melalui live Facebook.

Ia terlihat bersama dua pendaki perempuan, yaitu Yasirli Amri dan Zhafira Zahrim Febrina.

Yasirli juga menjadi salah satu korban meninggal. Sedangkan Zhafira berhasil selamat namun mengalami luka serius.