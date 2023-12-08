Tertimpa Kabel Listrik, Pensiunan ASN Tewas Tersetrum

TAPANULI SELATAN - Seorang pria di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, tewas tersetrum usai tertimpa tiang listrik saat melintas di Desa Muara Tais I, Kecamatan Angkola Muara Tais, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kamis (7/12/2023) malam.

Akibat peritiwa tersebut, jasad korban Zulwardi, warga Desa Muara Tais I, Kecamatan Muara Tais, Kabupaten Tapanuli Selatan, pun gosong.

Informasi yang dihimpun wartawan menyebutkan, peristiwa tersebut terjadi saat korban yang mengendarai sepeda motor hendak menuju ke arah Kantor Camat Angkola Muara Tais. Namun nahas, setibanya di lokasi pohon kelapa tumbang hingga menimpa kabel listrik yang berada di tepi jalan.

Kabel yang bertegangan tinggi tersebut menyambar korban yang tengah melintas. Seketika korban tersetrum.

“Saat itu korban tengah melintas mengendarai sepeda motor. Di saat itulah kabel listrik putus akibat tertimpa pohon tumbang,” ucap Camat Angkola Muara Tais, Aswid Dalimunthe saat dihubungi wartawan, Kamis (7/12/2023) malam.

Akibat insiden tersebut, korban beserta sepeda motornya hangus terbakar. Sementara tubuh korban mengalami luka bakar hingga gosong.

“Gosong jenazahnya. Sepeda motornya pun terbakar,” ujarnya.