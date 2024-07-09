Kejutan Ultah Berujung Maut SMAN 1 Cawas, Keluarga Fajar: Kami Terima Musibah Ini!

KLATEN – Fajar Nugraha (FN), Ketua OSIS SMAN 1 Cawas, Klaten, Jawa Tengah meninggal setelah diceburkan temannya ke kolam ikan di sekolah. Fajar menginjak setrum yang membuatnya meregang nyawa saat naik dari kolam.

Fajar meninggal saat merayakan ulang tahun ke-18. Pihak keluarga pun tak melanjutkan proses hukum kasus ini karena sudah menerimanya sebagai musibah.

Kedua orangtua Fajar sempat syok dengan kejadian tersebut. Namun, akhirnya mereka menganggap peristiwa itu sebagai musibah.

“Setelah dipikir-pikir semua itu kan musibah. Kami dari keluarga sudah bicara dengan bapak sama ibunya yang jelas keluarga menerima ini musibah,"ujar paman korban, Suparno kepada awak media, dikutip, Selasa (7/9/2024).

Di saat kejadian, Fajar bersama teman-temannya sedang melakukan rapat untuk mencari sponsor kegiatan OSIS di sekolah.