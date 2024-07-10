4 Fakta Meninggalnya Ketua OSIS SMAN 1 Cawas, Begini Kronologinya

MENINGGALNYA Fajar Nugraha (FN), Ketua OSIS SMAN 1 Cawas, Klaten, Jawa Tengah, tentu menjadi duka mendalam bagi keluarganya lantaran terbilang mendadak.

Berikut sejumlah fakta terkait peristiwa termasuk kronologi kejadian yang mengenaskan tersebut:

1. Meninggal Usai Diceburkan ke Kolam

Fajar meninggal setelah diceburkan temannya ke kolam ikan di sekolah.

Ketika itu, Fajar menginjak setrum yang membuatnya meregang nyawa saat naik dari kolam.

2. Rayakan HUT Ke-18

Fajar meninggal saat merayakan ulang tahun ke-18. Pihak keluarga pun tak melanjutkan proses hukum kasus ini karena sudah menerimanya sebagai musibah.

Kedua orangtua Fajar sempat syok dengan kejadian tersebut. Namun, akhirnya mereka menganggap peristiwa itu sebagai musibah.

3. Keluarga Menerima

Paman korban, Suparno, mengatakan pihak keluarga telah menerima musibah yang menimpa Fajar.

“Setelah dipikir-pikir semua itu kan musibah. Kami dari keluarga sudah bicara dengan bapak sama ibunya yang jelas keluarga menerima ini musibah," ujar paman korban, Suparno kepada awak media, dikutip, Selasa (7/9/2024).