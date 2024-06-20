Warga Gunungkidul Tewas Kesetrum saat Kerjakan Proyek Penampungan Air Bantuan Pemerintah

GUNUNGKIDUL - Tragis apa yang dialami oleh Sugiman (59) warga Padukuhan Trembono Kalurahan Tegalrejo Kapanewon Gedangsari Gunungkidul. Lelaki ini meregang nyawa saat menyelesaikan pekerjaan tampungan air bantuan pemerintah di padukuhannya.

Kapolsek Gedangsari AKP Suryanto menuturkan korban mengalami sejumlah luka karena terjatuh dari ketinggian 3 meter. Kepalanya terantuk batu sehingga mengalami pendarahan. Sebelum terjatuh, korban tersetrum listrik tegangan tinggi.

"Peristiwanya itu Rabu (19/6/2024) kemarin," kata dia, Kamis (20/6/2024).

Peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu kemarin sekira pukul 08.30 WIB. Saat itu korban tengah menyelesaikan pekerjaan bak penampungan air yang berada di Padukuhan Trembono RT 03 RW 10 Kalurahan Tegalrejo Kapanewon Gedangsari.

Rabu kemarin sekira pukul 08.30 WIB, di Padukuhan Trembono RT 03 RW 10 Kal. Tegalrejo Kapanewon Gedangsari. Korban bersama 3 temannya sedangkan melakukan pengerjaan pembuatan atap toren/penampung air.

Pada saat posisi korban berada di atas, korban menaikan reng galvalum/rangka atap, kemudian reng tersebut menempel ke jaringan kabel listrik dan membuat korban tersengat listrik dan terjatuh dari ketinggian +/- 3 meter dengan posisi kepala terjadi duluan menghantam cor semen.

"Lalu ketiga temannya menolong korban yang terjatuh dan berteriak minta tolong kepada warga sekitar,"ujar dia.