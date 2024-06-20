Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS YOGYA

Warga Gunungkidul Tewas Kesetrum saat Kerjakan Proyek Penampungan Air Bantuan Pemerintah

Erfan Erlin , Jurnalis-Kamis, 20 Juni 2024 |10:36 WIB
Warga Gunungkidul Tewas Kesetrum saat Kerjakan Proyek Penampungan Air Bantuan Pemerintah
A
A
A

GUNUNGKIDUL - Tragis apa yang dialami oleh Sugiman (59) warga Padukuhan Trembono Kalurahan Tegalrejo Kapanewon Gedangsari Gunungkidul. Lelaki ini meregang nyawa saat menyelesaikan pekerjaan tampungan air bantuan pemerintah di padukuhannya.

Kapolsek Gedangsari AKP Suryanto menuturkan korban mengalami sejumlah luka karena terjatuh dari ketinggian 3 meter. Kepalanya terantuk batu sehingga mengalami pendarahan. Sebelum terjatuh, korban tersetrum listrik tegangan tinggi.

"Peristiwanya itu Rabu (19/6/2024) kemarin," kata dia, Kamis (20/6/2024).

Peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu kemarin sekira pukul 08.30 WIB. Saat itu korban tengah menyelesaikan pekerjaan bak penampungan air yang berada di Padukuhan Trembono RT 03 RW 10 Kalurahan Tegalrejo Kapanewon Gedangsari.

Rabu kemarin sekira pukul 08.30 WIB, di Padukuhan Trembono RT 03 RW 10 Kal. Tegalrejo Kapanewon Gedangsari. Korban bersama 3 temannya sedangkan melakukan pengerjaan pembuatan atap toren/penampung air.

Pada saat posisi korban berada di atas, korban menaikan reng galvalum/rangka atap, kemudian reng tersebut menempel ke jaringan kabel listrik dan membuat korban tersengat listrik dan terjatuh dari ketinggian +/- 3 meter dengan posisi kepala terjadi duluan menghantam cor semen.

"Lalu ketiga temannya menolong korban yang terjatuh dan berteriak minta tolong kepada warga sekitar,"ujar dia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/338/3190330//mayat-Df2M_large.jpg
Sadis, Bayi 6 Bulan Tewas Dibanting Ayahnya di Ciputat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/338/3188558//pemerintah-NkrQ_large.jpg
Sopir Truk Sampah Meninggal di TPST Bantargebang, Pramono: Penyakit Jantung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/338/3186496//arya_daru_pangayunan-lGc6_large.jpg
Polda Metro Bakal Koordinasi ke Keluarga Arya Daru Terkait Vara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/338/3186083//arya_daru-5qnb_large.jpg
Arya Daru Check-in Hotel Bareng Vara 24 Kali, Pengacara: Kami Minta Diperdalam!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/338/3186068//arya_daru-uqER_large.jpg
Terungkap! Arya Daru dan Vara Check-in Hotel Sebanyak 24 Kali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/338/3186028//arya_daru-L8q9_large.jpg
Audiensi, Kubu Arya Daru Desak Polisi Gelar Perkara
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement