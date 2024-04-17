Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Pria Tewas Kesetrum Listrik di Tambak Udang, Diduga Hendak Curi Kabel

Pipiet Wibawanto , Jurnalis-Rabu, 17 April 2024 |22:01 WIB
Pria Tewas Kesetrum Listrik di Tambak Udang, Diduga Hendak Curi Kabel
Diduga hendak maling kabel, pria tewas kesetrum (Foto : iNews)
A
A
A

 

TUBAN - Seorang pria ditemukan tewas kesetrum listrik di gudang tambak udang, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Pria tersebut tersengat aliran listrik saat diduga hendak mencuri kabel dan dinamo di dalam gudang tambak milik Shodikin, salah satu warga setempat.

Korban tewas akibat tersengat aliran listrik di mana diduga kuat saat mencoba mencuri dan memotong kabel listrik.

Shodikin, pemilik tambak udang mengatakan, awalnya jasad tersebut ia temukan ketika hendak mengecek kondisi tambak dan gudangnya. Sewaktu mendekati gudang, dia melihat pintu gudang yang sebelumnya terkunci dengan gembok sudah terbuka.

Ketika dicek, di dalam gudang yang sebelumnya terkunci rapat ternyata ada seorang pria terbujur kaku sambil memegang kabel tanpa pelindung. Saat ditemukan, jasad pria tersebut tidak membawa identitas sama sekali.

"Kita lewat kok lihat pintu gudang terbuka sedangkan pintu selalu tertutup dengan gembok enggak mungkin bisa buka, berartikan dicongkel orang. Saya cek ternyata ada orang meninggal, langsung saya laporan ke polisi," ujar Shodikin, Rabu (17/4/2024).

Warga sekitar pun menocba mengenali korban dengan melihat wajah pria tersebut. Akan tetapi tidak ada sama sekali yang mengatahui siapa jasad pria itu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/18/3172798/penangkapan-Yd1W_large.jpg
Geger! Nenek 75 Tahun Simpan Jasad Putrinya dalam Freezer Selama Dua Dekade
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/06/338/3168193/mayat-Daq4_large.jpg
Geger! Mr X Ditemukan Tewas Mengambang di Aliran Kalimalang Jaktim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/338/3162299/mayat-qg8A_large.jpg
Tragis, 2 Siswa SD di Bekasi Tewas Tenggelam saat Ikut Ekstrakurikuler Renang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/340/3161873/mayat-m9KA_large.jpg
Geger, Mayat Pria Membusuk Ditemukan Dalam Mobil Sedan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/610/3161753/luka-Stwl_large.jpg
Pria 22 Tahun Ditemukan Tewas dengan 16 Tusukan dan 2 Luka Tembak di Kepala
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/340/3160408/mayat-COVs_large.jpg
Geger Penemuan Mayat Tanpa Kepala Terombang-ambing di Pantai
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement