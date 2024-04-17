Pria Tewas Kesetrum Listrik di Tambak Udang, Diduga Hendak Curi Kabel

TUBAN - Seorang pria ditemukan tewas kesetrum listrik di gudang tambak udang, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Pria tersebut tersengat aliran listrik saat diduga hendak mencuri kabel dan dinamo di dalam gudang tambak milik Shodikin, salah satu warga setempat.

Korban tewas akibat tersengat aliran listrik di mana diduga kuat saat mencoba mencuri dan memotong kabel listrik.

Shodikin, pemilik tambak udang mengatakan, awalnya jasad tersebut ia temukan ketika hendak mengecek kondisi tambak dan gudangnya. Sewaktu mendekati gudang, dia melihat pintu gudang yang sebelumnya terkunci dengan gembok sudah terbuka.

Ketika dicek, di dalam gudang yang sebelumnya terkunci rapat ternyata ada seorang pria terbujur kaku sambil memegang kabel tanpa pelindung. Saat ditemukan, jasad pria tersebut tidak membawa identitas sama sekali.

BACA JUGA: Plafon dan Atap Ruang ICU RS Bunda Margonda Depok Ambrol

"Kita lewat kok lihat pintu gudang terbuka sedangkan pintu selalu tertutup dengan gembok enggak mungkin bisa buka, berartikan dicongkel orang. Saya cek ternyata ada orang meninggal, langsung saya laporan ke polisi," ujar Shodikin, Rabu (17/4/2024).

Warga sekitar pun menocba mengenali korban dengan melihat wajah pria tersebut. Akan tetapi tidak ada sama sekali yang mengatahui siapa jasad pria itu.