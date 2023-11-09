Viral Anak Kesetrum di Alun-Alun Cimahi hingga Meninggal, Ternyata Begini Kondisinya

CIMAHI - Sebuah narasi yang menerangkan adanya peristiwa seorang anak tersengat listrik di Alun-alun Kota Cimahi, Jawa Barat viral di media sosial. Bahkan, disebutkan anak tersebut meninggal.

Peristiwa anak tersengat listrik itu disebutkan terjadi pada Senin 6 November 2023 sekitar pukul 14.30 WIB di area playground Alun-alun Cimahi. Korban langsung dibawa ke Puskesmas Cimahi Tengah yang dekat dengan Alun-alun Cimahi.

Seperti narasi yang diunggah akun Instagram @infobdgbaratcimahi. Dalam keterangannya, akun Instagram tersebut menuliskan ada anak berusia 7 tahun yang bermain di area bermain anak-anak di Alun-alun Cimahi saat hujan. Kemudian, anak tersebut menyentuh tiang lampu hingga akhirnya tersengat listrik.

"Pas hujan anak usia sekitar 7 tahun hujan-hujanan lalu bermain di wahana permainan tanpa disengaja menyentuh atau memegang tiang lampu yang memiliki aliran listrik sehingga korban kesetrum lalu di tolong oleh tukang cumi bakar yang lagi jualan, korban langsung dilarikan ke puskesmas terdekat karena mata nya sudah full putih dan lemas. Dan menurut keterangan di group whatsapp IBBC, info terbaru korban tidak dapat tertolong atau MD akibat kejadian ini, semoga korban husnul khatimah dan keluarga yang ditinggal diberikan ketabahan," tulis akun Instagram @infobdgbaratcimahi.

Saat dikonfirmasi, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPKP) Kota Cimahi, Endang membenarkan adanya peristiwa seorang anak tersengat listrik saat bermain di area playground Alun-alun Kota Cimahi.

"Iya. Informasinya karena ada kabel terkelupas di area playground yang kebetulan ada genangan air karena abis hujan," kata Endang saat dihubungi, Kamis (9/11/2023).

Namun, dia membantah anak yang diketahui bernama Sintia Kamelia (7) bocah asal Desa Ciburuy, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat (KBB) itu meninggal dunia. Endang menegaskan anak perempuan tersebut sekarang dalam kondisi baik-baik saja di rumahnya.

"Hari ini petugas DPKP menemui pihak keluarga. Alhamdulillah kondisi anak sudah membaik," tegas Endang.