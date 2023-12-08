Relawan Ganjar Pranowo Salurkan Bantuan Alat Gotong Royong ke Warga Medan Denai

MEDAN - Sukarelawan Tuan Guru Sahabat Ganjar Pranowo Sumatera Utara, berupaya menebarkan bantuan nyata dengan menyalurkan sejumlah bantuan alat gotong royong di Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Sumatera Utara, Jumat (8/12/2023).

Pada kegiatan ini antusiasme masyarakat sangat luar biasa, bahkan sebelum pukul 08.00 WIB mereka sudah berkumpul.

Koordinator Daerah (Korda) Sumatera Utara, Rois mengatakan bantuan ini dapat bermanfaat, karena sesuai permintaan dari warga setempat. Sehingga masyarakat pun merasakan langsung sentuhan dari Ganjar Pranowo yang peduli terhadap rakyat.

"Pada hari ini Alhamdulillah telah terlaksana kegiatan gotong royong bersama masyarakat Majelis Taklim As-Sudaniyah," kata Rois.

"Jadi sebelumnya saya koordinasi dahulu sama masyarakat setempat lingkungan ini, dan saya bertanya apa kira-kira yang perlu kita bantu. Mereka mengatakan kekurangan tempat sampah, sapu, dan meminta mesin babat rumput. Sehingga yang kita inginkan mendekatkan hati kepada masyarakat," tambahnya.