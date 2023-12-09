Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Makanan Terakhir Tyrannosaurus Ternyata 2 Bayi Dinosaurus

Susi Susanti , Jurnalis-Sabtu, 09 Desember 2023 |18:03 WIB
Makanan Terakhir Tyrannosaurus Ternyata 2 Bayi Dinosaurus
Makanan terakhir tyrannosaurus adalah bayi 2 dinasaurus (Foto: Museum Palaentologi Royal Tyrell)
A
A
A

LONDON - Makanan terakhir tyrannosaurus berusia 75 juta tahun telah diungkapkan oleh para ilmuwan. Yakni dua bayi dinosaurus.

Para peneliti mengatakan pelestarian hewan tersebut dan makhluk kecil malang yang dimakannya memberikan petunjuk baru tentang bagaimana predator ini hidup.

“Ini adalah bukti kuat bahwa tyrannosaurus secara drastis mengubah pola makan mereka seiring mereka tumbuh dewasa,” kata Dr Darla Zelenitsky, dari Universitas Calgary.

Spesimennya adalah gorgosaurus remaja, sepupu dekat raksasa T. rex.

Gorgosaurus ini berusia sekitar tujuh tahun atau setara dengan remaja dalam hal perkembangannya. Saat mati, beratnya sekitar 330 kg, yaitu sekitar sepersepuluh berat orang dewasa.

Tungkai belakang dua dinosaurus kecil mirip burung yang disebut citipes terlihat di bawah tulang rusuknya.

“Kita sekarang tahu bahwa para remaja ini (tyrannosaurus) memangsa dinosaurus kecil dan muda,” kata Dr Zelenitsky, salah satu ilmuwan utama dalam penelitian ini, yang diterbitkan dalam jurnal Science Advances.

Serangkaian bukti fosil sebelumnya, termasuk bekas gigitan pada tulang dinosaurus besar yang mirip dengan gigi tyrannosaurus, telah memungkinkan para ilmuwan untuk membuat gambaran tentang bagaimana gorgosaurus dewasa seberat tiga ton menyerang dan memakan dinosaurus pemakan tumbuhan berukuran sangat besar yang hidup berkelompok.

Halaman:
1 2 3
      
Telusuri berita news lainnya
