Peristiwa 9 Desember: Hari Antikorupsi Sedunia

JAKARTA - Sejumlah peristiwa bersejarah pada tanggal 9 Desember telah meninggalkan jejak yang tak terlupakan. Salah satunya Hari Antikorupsi Sedunia.

Berikut rangkuman Okezone mengenai beberapa peristiwa dirangkum dari berbagai sumber.

1947 - Tragedi Pembantaian Rawagede

Suatu tragedi pembantaian terjadi di Kampung Rawagede (kini Desa Balongsari, Rawamerta, Karawang, Jawa Barat) pada 9 Desember 1947, di mana tentara Belanda melakukan serangan yang menyebabkan 431 penduduk tewas.

Agresi militer pertama Belanda dimulai dengan penyerbuan ke Bekasi, memaksa warga mengungsi ke Karawang. Pertempuran di antara Bekasi dan Karawang menghasilkan korban jiwa di kalangan warga sipil.

1987 - Awal Intifadhah Pertama Palestina

Pada 9 Desember 1987, dimulailah perlawanan pertama rakyat Palestina terhadap penjajahan Israel. Pemberontakan ini bermula di kemah pengungsi Jabalia dan cepat menyebar ke Gaza, Tepi Barat, dan Yerusalem Timur.

Diperkirakan pejuang Palestina membunuh 164 orang Israel, sementara tentara Israel menewaskan 1.100 warga Palestina. Selain itu, 1.000 orang Palestina juga tewas karena dituduh mendukung Israel. Pemberontakan ini berakhir pada tahun 1992.

2003 - Hari Antikorupsi Sedunia

Pada tanggal 9 Desember 2003, ditandai dengan kesepakatan negara-negara di seluruh dunia untuk melaksanakan Konvensi Antikorupsi atau United Nations Conventions Against Corruption (UNCAC) di Meksiko.

PBB menetapkan hari tersebut sebagai Hari Anti-Korupsi Sedunia, menegaskan tekad internasional untuk memerangi dan memberantas korupsi.