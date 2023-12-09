Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

TPN Ganjar-Mahfud Serap Aspirasi Milenial dan Gen Z, Terbanyak Soal Lapangan Pekerjaan

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Sabtu, 09 Desember 2023 |02:03 WIB
Wakil Ketua TPN Ganjar-Mahfud, Andika Perkasa. (MPI/Refi Sandi)
JAKARTA - Wakil Ketua TPN Ganjar-Mahfud, Jenderal TNI (Purn) Andika Perkasa menyebut pasangan nomor urut tiga paling banyak menyerap aspirasi dan keluh kesah generasi millenial serta gen Z yakni lapangan pekerjaan.

"Banyak, ya salah satunya lapangan pekerjaan," kata Andika usai berdialog dengan Millenial di Okta Coffee, Tebet, Jakarta Selatan, Jumat (8/12/2023) malam.

Andika menyebut masalah lapangan pekerjaan di Tanah Air merupakan realita saat ini yang menyangkut kelangsungan hidup masyarakat lain tidak hanya generasi millenial.

"Intinya realita kehidupan mereka, yang paling penting menyangkut kelangsungan hidup," ujarnya.

Sebelumnya, Andika Perkasa berbicara target pasangan Capres-Cawapres nomor urut tiga Ganjar Pranowo dan Mahfud MD akan menciptakan lapangan pekerjaan mencapai 17 juta selama lima tahun kepemimpinan jika terpilih.

Hal itu disampaikan Andika dalam dialog bersama generasi millenial bertajuk 'Milenial Bertanya Anti Gagal' di Oktaf Coffee, Tebet, Jakarta Selatan pada Jumat (8/12/2023) malam.

"Mas Ganjar menginginkan tercipta lapangan kerja lima tahun yang akan datang 2024-2029 itu 17 juta berarti setiap tahunnya kira kira sekitar 3 jutaan. 1,5 lebih banyak dari yang diciptakan pemerintahan yang sekarang ini dan itu nggak gampang, itu salah satu goal Mas Ganjar," kata Andika.

