Prabowo Bertemu Warga Sumbar, Bicara Program Hilirisasi hingga Susu Gratis

PADANG - Calon presiden nomor urut dua, Prabowo Subianto memaparkan sejumlah program kerjanya kepada warga Sumatera Barat (Sumbar). Salah satunya adalah membangun ekonomi dengan melanjutkan program hilirisasi yang dicanangkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Kita akan membagun ekonomi dengan hilirisasi, kita akan buat puluhan ribu pabrik-pabrik, kita akan ciptakan lapangan kerja yang luar biasa," kata Prabowo saat menyapa ribuan masyarakat dan pedagang di Pasar Raya Padang, Sumatera Barat, Sabtu (9/12/2023).

Selain itu, Prabowo juga membeberkan program pemberian makan siang dan susu untuk anak-anak Indonesia. Ia pun meyakini pemenuhan gizi pada anak-anak akan membuat masa depan Indonesia gemilang.

"Kita akan beri makan siang untuk anak-anak Indonesia, anak-anak kita akan tumbuh kuat, cerdas dan akan mampu bersaing dengan bangsa lain," ujarnya