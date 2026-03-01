Imlek Bareng Ramadhan, Prabowo: Ini Wajah Asli Indonesia

JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto mengaku terkesan dengan perayaan Imlek 2026 yang berlangsung beriringan dengan bulan suci Ramadhan bagi umat Islam di Indonesia.

Pernyataan itu disampaikan melalui tayangan video dalam puncak perayaan Imlek 2026 yang digelar di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Sabtu (28/2/2026) malam.

"Perayaan Imlek tahun ini memiliki makna yang sangat dalam. Imlek hadir berdampingan dengan bulan suci Ramadhan umat Islam. Ini adalah wajah asli Indonesia," kata Prabowo.

Menurutnya, kebersamaan tersebut mencerminkan jati diri bangsa yang tetap rukun meski berbeda-beda. Ia menilai keberagaman justru menjadi kekuatan utama bangsa.

"Bangsa besar tidak takut pada perbedaan. Bangsa besar justru merawat perbedaan sebagai kekuatan," ujarnya.

Prabowo juga menilai penyelenggaraan Imlek Festival 2026 di berbagai kota di Indonesia menunjukkan bahwa harmoni antarmasyarakat benar-benar hidup di seluruh Nusantara. Hal itu, kata dia, membuktikan bahwa persatuan bukan sekadar slogan, melainkan kenyataan yang dirasakan bersama.

"Harmoni Imlek Nusantara adalah simbol bahwa masa depan bangsa ini dibangun oleh kebersamaan, oleh kerja keras, oleh persatuan, dan keberanian untuk berdiri sebagai satu bangsa. Mari kita songsong tahun baru ini dengan optimisme, dengan keberanian, dengan tekad untuk membawa Indonesia menjadi bangsa yang adil, makmur, dan bermartabat," pungkasnya.

(Arief Setyadi )

