Prabowo: Perayaan Imlek 2026 Cerminkan Jati Diri Bangsa

JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto memberikan ucapan selamat Tahun Baru Imlek 2577. Ucapan tersebut disampaikan Kepala Negara dalam puncak perayaan Imlek Festival 2026 yang digelar di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Sabtu (28/2/2026).

"Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Atas nama pribadi dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia, saya ucapkan selamat Tahun Baru Imlek 2577, Tahun Kuda Api. Gong Xi Fa Cai," kata Prabowo dalam tayangan video yang diputar saat acara.

Menurut Prabowo, Tahun Baru Imlek bukan hanya perayaan keagamaan. Imlek adalah momentum kebangsaan, persaudaraan, dan persatuan.

"Perayaan Imlek 2026 ini dengan tema Harmoni Imlek Nusantara mencerminkan jati diri bangsa kita. Sebagai bangsa yang besar karena keberagaman, kuat karena persatuan, dan tegak karena kebersamaan," ujarnya.

Dia juga menyebut bahwa perayaan ini bukan hanya menampilkan tradisi dan budaya. Perayaan ini menegaskan nilai gotong royong, solidaritas, dan nilai kemanusiaan.

"Imlek Festival 2026 adalah perayaan yang menegaskan bahwa Indonesia tidak dibangun oleh satu suku saja atau satu golongan saja, tetapi oleh seluruh anak bangsa," tuturnya.

