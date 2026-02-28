Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Meriah, Begini Suasana Parade Imlek Nusantara 2026 di Lapangan Banteng Jakpus

Felldy Utama , Jurnalis-Sabtu, 28 Februari 2026 |18:40 WIB
Meriah, Begini Suasana Parade Imlek Nusantara 2026 di Lapangan Banteng Jakpus
Parade Imlek Nusantara 2026 (Foto: Felldy Utama/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kemeriahan terlihat di kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, pada Sabtu (28/2/2026) sore. Suasana itu ditandai dengan digelarnya Parade Harmoni Imlek Nusantara 2026.

Berdasarkan pantauan di lokasi, parade dimulai tepat di atas Terowongan Silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dengan Gereja Katedral.

Kegiatan tersebut dibuka Menteri Agama (Menag) sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal, Nasaruddin Umar, bersama Uskup Agung Jakarta Mgr. Ignatius Suharyo dan Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos.

Parade diawali dengan pertunjukan barisan polisi satwa. Komandan polisi satwa turut menyampaikan ucapan perayaan Imlek.
Selanjutnya, penampilan ondel-ondel dan tarian dari sejumlah daerah di Indonesia memeriahkan acara. Atraksi barongsai juga menyita perhatian warga yang menyaksikan parade.

Seiring berlangsungnya Parade Harmoni Imlek Nusantara ini, ruas jalan di sekitar Gereja Katedral dan Masjid Istiqlal ditutup sementara hingga kegiatan selesai.
Sejumlah personel kepolisian turut berjaga di sepanjang area berlangsungnya Parade Harmoni Imlek Nusantara 2026 untuk memastikan keamanan dan kelancaran acara.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Imlek Nasional Imlek 2026 imlek
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/28/338/3204218/parkiran-3rJg_large.jpg
Polisi Siapkan Kantong Parkir Perayaan Imlek Nasional di Jakpus Hari Ini, Berikut Lokasinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/18/338/3202348/imlek-8W6M_large.jpg
1,6 Juta Kendaraan Keluar-Masuk Jabotabek Selama Libur Imlek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/15/338/3201750/kereta_whoosh-pqfb_large.jpg
Long Weekend Imlek, Penumpang Whoosh Capai 25.678 per Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/15/338/3201734/ornamen_imlek-kO3n_large.jpg
Ornamen Imlek Hiasi Bundaran HI Jakpus saat CFD
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/15/338/3201705/kendaraan-DPV9_large.jpg
178 Ribu Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Jelang Libur Imlek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/13/338/3201498/pramono-tvqz_large.jpg
Pramono Buka Festival Imlek Jakarta 2026
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement