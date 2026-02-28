Meriah, Begini Suasana Parade Imlek Nusantara 2026 di Lapangan Banteng Jakpus

JAKARTA - Kemeriahan terlihat di kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, pada Sabtu (28/2/2026) sore. Suasana itu ditandai dengan digelarnya Parade Harmoni Imlek Nusantara 2026.

Berdasarkan pantauan di lokasi, parade dimulai tepat di atas Terowongan Silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dengan Gereja Katedral.

Kegiatan tersebut dibuka Menteri Agama (Menag) sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal, Nasaruddin Umar, bersama Uskup Agung Jakarta Mgr. Ignatius Suharyo dan Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos.

Parade diawali dengan pertunjukan barisan polisi satwa. Komandan polisi satwa turut menyampaikan ucapan perayaan Imlek.

Selanjutnya, penampilan ondel-ondel dan tarian dari sejumlah daerah di Indonesia memeriahkan acara. Atraksi barongsai juga menyita perhatian warga yang menyaksikan parade.

Seiring berlangsungnya Parade Harmoni Imlek Nusantara ini, ruas jalan di sekitar Gereja Katedral dan Masjid Istiqlal ditutup sementara hingga kegiatan selesai.

Sejumlah personel kepolisian turut berjaga di sepanjang area berlangsungnya Parade Harmoni Imlek Nusantara 2026 untuk memastikan keamanan dan kelancaran acara.

