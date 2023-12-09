Advertisement
INDEKS
HOME NEWS YOGYA

Dapat Sambutan Meriah, Yenny Wahid Hadiri Acara Silaturahmi Kebangsaan di Ponpes Qashrul' Arifin Sleman

Yohanes Demo , Jurnalis-Sabtu, 09 Desember 2023 |21:08 WIB
Dapat Sambutan Meriah, Yenny Wahid Hadiri Acara Silaturahmi Kebangsaan di Ponpes Qashrul' Arifin Sleman
JAKARTA - Dewan Penasihat Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud MD, Yenny Wahid menghadiri acara silaturahmi kebangsaan di Pondok Pesantren (Ponpes) Qashrul' Arifin, Minomartani, Ngaglik, Sleman pada Sabtu (09/12/2023) malam.

Adapun, silaturahmi ini untuk mensosialisasikan Capres-cawapres nomor urut 3 yang diusung Partai Perindo Ganjar Pranowo dan Mahfud MD pada Pemilu 2024 mendatang.

Pantauan MNC di lokasi acara, Yenny Wahid tiba sekira pukul 20.30 WIB. Kedatangannya langsung disambut lantunan sholawat dan hadroh dimainkan oleh para santri. Yenny tampak hadir mengenakan gamis dan kerudung warna biru muda.

Terlihat ratusan santri dan santriwati beserta warga sekitar memadati halaman pondok pesantren. Sementara itu, di sisi depan pondok pesantren, terpasang banner bergambar pasangan Ganjar-Mahfud MD, dengan tulisan "Santri Titip Aspirasi".

Setibanya di pesantren, Yenny Wahid tak langsung menemui para santri dan warga yang hadir, melainkan menerima sambutan dan bercengkrama terlebih dahulu dengan pengasuh Ponpes Qashrul' Arifin, Ruhullah Taqi Murwat atau Gus Taqi.

(Khafid Mardiyansyah)

      
