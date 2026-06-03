Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Yenny Wahid: Kowani Akan Perkuat Pencegahan Kekerasan Perempuan dan Anak!

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Rabu, 03 Juni 2026 |18:30 WIB
Yenny Wahid: Kowani Akan Perkuat Pencegahan Kekerasan Perempuan dan Anak!
Ketua Umum Kongres Wanita Indonesia (Kowani) Yenny Wahid
A
A
A

JAKARTA – Ketua Umum Kongres Wanita Indonesia (Kowani) Yenny Wahid akan melakukan perlindungan perempuan dan anak. Hal ini merespons masih tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia.

“Perlindungan terhadap perempuan dan anak akan menjadi tantangan besar, Kowani akan hadir sebagai kekuatan moral sekaligus mitra taktis,”ujar Yenny Wahid saat Kongres Luar Biasa (KLB) Kowani di Gedung The Tribrata, Jakarta, Rabu (3/6/2026).

“Organisasi akan fokus pada upaya advokasi kebijakan perlindungan, langkah pencegahan yang masif, serta penyediaan sistem pendampingan yang berpihak pada korban,” lanjutnya.

Yenny melanjutkan, kepengurusan baru berkomitmen memperkuat tata kelola, meningkatkan transparansi, dan memastikan asas kebersamaan.

“Tidak boleh ada yang merasa ditinggalkan. Tidak boleh ada yang merasa tidak didengar,” tegas Yenny Wahid.

Menurutnya, Kowani akan bertindak sebagai jembatan strategis yang membuka akses pelatihan, pengembangan kewirausahaan, pemanfaatan teknologi digital, akses pembiayaan, serta perluasan jaringan usaha bagi perempuan di seluruh penjuru Indonesia.

“Kita akan secara aktif mempersiapkan estafet kepemimpinan untuk masa depan bangsa. Melalui berbagai program strategis, Kowani siap menjadi inkubator lahirnya pemimpin-pemimpin perempuan masa depan yang kompeten, tangguh, dan inklusif dari berbagai latar belakang, usia, serta daerah,” ungkapnya.

Sebagai organisasi dengan status konsultatif di ECOSOC PBB, Yenny mengatakan, Kowani akan merevitalisasi peran internasionalnya. Kowani siap kembali membawa suara, gagasan, dan kontribusi aktif perempuan Indonesia dalam diplomasi serta advokasi isu perempuan di panggung global.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/02/337/3222102//mendikti-Jn7Z_large.jpg
Mendikti Ungkap Perubahan Pola Kekerasan Seksual di Kampus, Apa Itu?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/29/18/3221334//ilustrasi-L1ut_large.jpg
PBB Masukkan Israel dalam Daftar Hitam Terkait Kekerasan Seksual Terhadap Tahanan Palestina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/23/338/3220214//viral-0gk8_large.jpg
Sopir Cabul Nekat Perkosa PRT di Kelapa Gading saat Majikan Pergi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/18/337/3219165//kekerasan_seksual-UtjG_large.jpg
Marak Kekerasan Seksual di Pesantren Dinilai Ancam Kepercayaan Publik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/07/337/3217035//kemenag-4hnC_large.jpg
Menag Godok Aturan Baru Cegah Kekerasan Seksual di Pesantren
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/07/340/3216975//pendiri_ponpes_pati-3Fhj_large.jpg
Polisi Tangkap Pendiri Ponpes Pati yang Diduga Cabuli Puluhan Santriwati
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement