Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Cabuli Gadis dan Sebar Videonya, Pemuda Ditangkap

Diwan Mohammad Zahri , Jurnalis-Sabtu, 09 Desember 2023 |02:33 WIB
Cabuli Gadis dan Sebar Videonya, Pemuda Ditangkap
Cabuli gadis dan sebar videonya, pemuda ditangkap. (Ilustrasi/Freepik)
A
A
A

 

SAMPANG - Seorang pria berinisial AA harus mendekam dalam sel tahanan Polres Sampang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pasalnya, pria ini diduga mencabuli seorang gadis di bawah umur, sebut saja mawar. Ia mencabuli korban sambil merekam aksinya.

Rekeman videonya pun viral di salah satu aplikasi media sosial. Mengetahui hal ini, orangtua korban melapor ke polisi.

Setelah melakukan serangkaian penyelidikan, penyidik Satreskrim Polres Sampang menangkap pelaku di rumahnya.

Kasat Reskrim Polres Sampang, Iptu Edy Eko Purnomo, membenarkan penangkapan tersebut.

"Setelah anggota mendapatkan informasi langsung melakukan penangkapan terhadap pelaku yang sedang berada di rumahnya," ucap Edy, Jumat (8/12/2023).

Menurutnya, pelaku ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana persetubuhan dan pencabulan terhadap anak di bawah umur .

"Terungkapnya kasus asusila ini berawal dari orangtua Mawar mendapatkan informasi tersebarnya video korban dengan tersangka di aplikasi percakapan Whatsapp pada hari Senin (4/12) pagi," tuturnya.

Orang tua Mawar yang tidak menerima anaknya diperlakukan seperti itu oleh pelaku kemudian melapor ke polisi.

"Video persetubuhan tersebut direkam tersangka pada Minggu 29 Oktober 2023 sekira pukul 11.30 WIB di rumah teman tersangka," katanya.

Edy menerangkan dari hasil pemeriksaan korban dan saksi serta hasil visum korban, penyidik mendapatkan bukti permulaan yang cukup untuk menentukan pelaku sebagai tersangka.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/338/3185723/mario_dandy-qrLX_large.jpg
Kasasi Mario Dandy di Kasus Pencabulan Mantan Pacar Ditolak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/338/3176951/pencabulan-dcwl_large.jpg
Terungkap! Motif Remaja di Cilincing Bunuh dan Cabuli Bocah 11 Tahun, Kesal Ditagih Utang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/338/3175742/pencabulan-uCtJ_large.jpg
Lansia Cabul di Jaktim Perkosa ABG Berkali-kali hingga Hamil, Begini Modus Bejatnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/340/3163193/penjara-7S2w_large.jpg
Bejat, Guru Kaligrafi Pesantren Cabuli 7 Santri Laki-Laki
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/338/3163192/pencabulan-HmAR_large.jpg
Cabuli Anak Tiri, Sekuriti Nyaris Diamuk Massa di Tangsel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/07/340/3160999/pencabulan-wcCb_large.jpg
Terungkap! Bocah di Lampung Kerap Diajak Makan Bakso Sebelum Disodomi Eks Guru Honorer
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement