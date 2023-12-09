Mencekam! Puluhan Ojol Bentrok dengan Tukang Parkir di Mie Gacoan, Begini Kronologinya

MALANG - Bentrokan terjadi sebuah outlet Mie Gacoan saji di Kota Malang, Jawa Timur. Diduga peristiwa ini disebabkan adanya kesalahpahaman akibat parkir dengan pihak ojek online (ojol).

Video aksi tawuran di Mie Gacoan Jalan MT Haryono, Kelurahan Tlogomas, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, yang terjadi pada Jumat malam (8/12/2023). Peristiwa ini terjadi pada Jumat malam pukul 21.30 WIB, di saat outlet makanan di kawasan Tlogomas, ini sedang ramai-ramainya.

Dalam video tersebut tampak aksi mencekam ditandai dengan beberapa para ojek online. Para pengemudi ojek online ini tampak memasuki rumah makan mie cepat saji, dan langsung mencari oknum tukang parkir yang diduga meminta uang parkiran kepada pengemudi ojol.

Kapolsek Lowokwaru AKP Anton Widodo membenarkan, informasi adanya tawuran antara pengemudi ojol dengan tukang parkir di outlet Mie Gacoan Jalan MT Haryono Kelurahan Tlogomas, Malang.

Peristiwa ini terjadi pukul 21.30 WIB, diawali salah satu pengemudi ojol yang mengambil makanan pesanan di Mie Gacoan Tlogomas.

"Setelah mendapatkan barangnya, dia keluar dari Mie Gacoan. Kemudian salah satu tukang parkir itu menyampaikan untuk meminta biaya parkir," kata Anton Widodo, ditemui di Mapolresta Malang Kota, Sabtu (9/12/2023).

Keributan mulai muncul sesaat setelah ojol itu diminta oleh tukang parkir untuk membayar uang parkir sebesar Rp 1.000, tetapi pengemudi ojol merasa ia tidak parkir di lahan area Mie Gacoan sehingga tidak berkewajiban membayar parkir.

"Dia mengatakan saya tidak memarkir di area Mie Gacoan sehingga saya tidak memiliki kewajiban membayar parkir. Kemudian terjadi keributan di sana antara driver ojol dan tukang parkir," ungkap dia.