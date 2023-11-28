Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Bentrokan Laskar Manguni dan Kelompok Pro Palestina di Bitung, Polisi Kembali Tangkap 2 Pelaku

Subhan Sabu , Jurnalis-Selasa, 28 November 2023 |07:29 WIB
Bentrokan Laskar Manguni dan Kelompok Pro Palestina di Bitung, Polisi Kembali Tangkap 2 Pelaku
Pelaku Bentrokan di Bitung/Foto: Okezone
A
A
A

MANADO - Ditreskrimum Polda Sulawesi Utara (Sulut) dan Satreskrim Polres Bitung berhasil menangkap dua tersangka baru dalam peristiwa bentrokan dua kelompok, yaitu Laskar Manguni dan kelompok pro Palestina, di Kota Bitung pada Sabtu, 25 November 2023.

"Kami akan meng-update penambahan jumlah tersangka,” ujar Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Iis Kristian melalui press conference di kantor Polres Bitung,” Selasa (28/11/2023).

“Dari tujuh tersangka sebelumnya yang sudah diamankan, sampai (Senin) malam ini bertambah lagi dua tersangka yaitu, OK dan IG. Tersangka tersebut diduga sebagai pelaku di TKP 1 dengan korban atas nama Anto,"lanjutnya.

Sehingga, kata Kombes Pol Iis Kristian, tersangka yang diamankan hingga Senin malam berjumlah sembilan orang.

"Sehingga dari penambahan dua tersangka, sampai (Senin) malam ini keseluruhan tersangka yang sudah diamankan yang semula tujuh tersangka, menjadi sembilan tersangka," jelasnya.

Kabid Humas turut mengimbau masyarakat agar mempercayakan penanganan kejadian bentrokan tersebut kepada aparat keamanan.

Halaman:
1 2 3
      
