Ketika Mahfud MD Nyanyi Neng Geulis Bareng Milenial di Bandung

BANDUNG - Calon wakil presiden (cawapres) Partai Perindo, Mahfud MD menghadiri acara meet and greet bersama para milenial di Bandung, Jawa Barat. Bahkan, Mahfud bernyanyi ‘Neng Geulis’ di sela-sela acara, Sabtu (9/12/2023).

Awalnya, Mahfud mengajak para milenial untuk menyanyikan lagu Indonesia Pusaka. Kemudian, pasangan Calon Presiden (Capres) Ganjar Pranowo itu pun diberi gelar dengan nama panggilan suku Sunda yakni Uwa.

Setelah itu, Mahfud diberi ikat kepala khas Sunda dan baju hitam untuk digunakan selama acara meet and group tersebut. Kemudian, Mahfud mengajak milenial bernyanyi lagu ‘Neng Geulis’.

Berdasarkan pantauan MNC Portal di Jalan Maskumambang, Bandung, Jawa Barat, Mahfud langsung memegang mic dan bernyanyi bersama.

Bahkan, sesekali ia berjoget dan menikmati lagu, terlihat para milenial yang hadir juga bernyanyi serta menggerakkan badan menyesuaikan dengan musik.

Diketahui, dalam acara tersebut, Mahfud juga sempat melakukan sesi tanya jawab bersama para milenial. Salah satunya Mahfud menjawab mengenai korupsi sebagai extra ordinarycrime.