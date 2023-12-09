Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SUMSEL

21 Rumah Warga di Lubuklinggau Diterjang Puting Beliung

Era Neizma Wedya , Jurnalis-Sabtu, 09 Desember 2023 |10:09 WIB
21 Rumah Warga di Lubuklinggau Diterjang Puting Beliung
Angin puting beliung menerjang 21 rumah warga Lubuklinggau (Foto : Istimewa)
A
A
A

 

LUBUKLINGGAU - Hujan disertai angin melanda Kota Lubuklinggau menyebabkan 21 rumah warga di wilayah Kelurahan Air Temam, Kecamatan Lubuklinggau Selatan I, Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan, rusak diterjang angin puting beliung.

Kapolres Lubuklinggau AKBP Indra Arya Yudha melalui Kapolsek Lubuklinggau Selatan Iptu Nyoman membenarkan adanya rumah warga yang rusak diterjang angin puting beliung tadi malam.

Dalam peristiwa itu tidak ada korban jiwa maupun luka-luka. Kejadian angin puting beliung pada Jumat 8 Desember 2023, sekira pukul 18.40 WIB. Dan 21 rumah yang rusak tersebut tersebar di dua RT yaitu di RT 04 dan RT 05.

"Ada 21 rumah warga yang terkena dampak angin puting beliung dan mulai pagi ini anggota juga telah melaksanakan gotong royong bersama warga guna memperbaiki rumah-rumah yang rusak," kata Kapolsek, Sabtu (9/12/2023).

Sedangkan untuk rincian ke 21 rumah warga yang rusak yakni di RT 04 terdapat 12 rumah. Sedangkan di RT 05 merusak sebanyak 9 rumah.

"Kesemuanya rata-rata yang terbang oleh angin puting beliung atap rumah bagian dapur karena beratapkan seng," katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/338/3179124/angin-75An_large.jpg
Angin Puting Beliung Hebohkan Warga Bojonggede Bogor, Begini Penjelasan BMKG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/337/3176111/kerusakan-KjTY_large.jpg
Puting Beliung-Kebakaran Lahan Melanda Sejumlah Daerah dalam 2 Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/340/3174972/puting_beliung-RDA5_large.jpg
142 Rumah Porak-poranda Diterjang Puting Beliung di Gowa Sulsel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/23/340/3133206/atap_puluhan_rumah_di_bandarlampung_rusak_diterjang_puting_beliung-GKsD_large.jpg
Atap Puluhan Rumah di Bandarlampung Rusak Diterjang Puting Beliung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/18/338/3123636/tower_bts-Be6E_large.jpg
Diterjang Puting Beliung, Tower di Bekasi Roboh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/625/3067156/puting_beliung-8sA5_large.jpg
Video Angin Puting Beliung Rusak Puluhan Rumah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement