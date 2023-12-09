21 Rumah Warga di Lubuklinggau Diterjang Puting Beliung

LUBUKLINGGAU - Hujan disertai angin melanda Kota Lubuklinggau menyebabkan 21 rumah warga di wilayah Kelurahan Air Temam, Kecamatan Lubuklinggau Selatan I, Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan, rusak diterjang angin puting beliung.

Kapolres Lubuklinggau AKBP Indra Arya Yudha melalui Kapolsek Lubuklinggau Selatan Iptu Nyoman membenarkan adanya rumah warga yang rusak diterjang angin puting beliung tadi malam.

Dalam peristiwa itu tidak ada korban jiwa maupun luka-luka. Kejadian angin puting beliung pada Jumat 8 Desember 2023, sekira pukul 18.40 WIB. Dan 21 rumah yang rusak tersebut tersebar di dua RT yaitu di RT 04 dan RT 05.

"Ada 21 rumah warga yang terkena dampak angin puting beliung dan mulai pagi ini anggota juga telah melaksanakan gotong royong bersama warga guna memperbaiki rumah-rumah yang rusak," kata Kapolsek, Sabtu (9/12/2023).

Sedangkan untuk rincian ke 21 rumah warga yang rusak yakni di RT 04 terdapat 12 rumah. Sedangkan di RT 05 merusak sebanyak 9 rumah.

"Kesemuanya rata-rata yang terbang oleh angin puting beliung atap rumah bagian dapur karena beratapkan seng," katanya.