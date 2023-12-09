Mengerikan! Nelayan di Nias Utara Diterkam Hiu, Jari Kelingking Putus

NIAS UTARA - Seorang nelayan bernama Yatani Harefa (34) warga Desa Sifahandro, Kecamatan Sawo, Kabupaten Nias Utara, diterkam ikan hiu di perairan Laut Lahewa, Jumat (8/12/2023).

Beruntung korban masih bisa tertolong usai mendapat sejumlah luka serius di sekujur tubuhnya dan jari kelingkingnya putus.

Kepala Puskesmas Lahewa Kabupaten Nias Utara, Agustini Lase membenarkan bahwa ada satu pasien merupakan seorang nelayan yang diterkam ikan hiu sempat ditangani di Puskesmas Lahewa.

"Iya benar, ada satu orang pasien merupakan seorang nelayan sempat kami tangani di puskesmas tadi pagi, dari informasinya pasien tersebut digigit atau diterkam ikan hiu, memang ada sejumlah luka bekas gigitan binatang buas di tubuh pasien yang tidak beraturan, bahkan jari kelingkingnya lepas (putus)," ujar Agustini.

Karena luka yang cukup serius di sejumlah bagian tubuh pasien, maka pihak puskesmas hanya bisa memberikana pelayanan pertolongan darurat saja, dan seterusnya telah dirujuk ke Rumah Sakit dr Thomsen Nias di Gunungsitoli.

Hal yang sama juga dibenarkan oleh Ps Kanit Intelkam Polsek Lahewa, Bripka Kasieli Telaumbanua saat dikonfirmasi.