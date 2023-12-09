Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SUMUT

Mengerikan! Nelayan di Nias Utara Diterkam Hiu, Jari Kelingking Putus

Jonirman Tafonao , Jurnalis-Sabtu, 09 Desember 2023 |09:57 WIB
Mengerikan! Nelayan di Nias Utara Diterkam Hiu, Jari Kelingking Putus
Nelayan diterkam ikan hiu (Foto : Istimewa)
A
A
A

 

NIAS UTARA - Seorang nelayan bernama Yatani Harefa (34) warga Desa Sifahandro, Kecamatan Sawo, Kabupaten Nias Utara, diterkam ikan hiu di perairan Laut Lahewa, Jumat (8/12/2023).

Beruntung korban masih bisa tertolong usai mendapat sejumlah luka serius di sekujur tubuhnya dan jari kelingkingnya putus.

Kepala Puskesmas Lahewa Kabupaten Nias Utara, Agustini Lase membenarkan bahwa ada satu pasien merupakan seorang nelayan yang diterkam ikan hiu sempat ditangani di Puskesmas Lahewa.

"Iya benar, ada satu orang pasien merupakan seorang nelayan sempat kami tangani di puskesmas tadi pagi, dari informasinya pasien tersebut digigit atau diterkam ikan hiu, memang ada sejumlah luka bekas gigitan binatang buas di tubuh pasien yang tidak beraturan, bahkan jari kelingkingnya lepas (putus)," ujar Agustini.

Karena luka yang cukup serius di sejumlah bagian tubuh pasien, maka pihak puskesmas hanya bisa memberikana pelayanan pertolongan darurat saja, dan seterusnya telah dirujuk ke Rumah Sakit dr Thomsen Nias di Gunungsitoli.

Hal yang sama juga dibenarkan oleh Ps Kanit Intelkam Polsek Lahewa, Bripka Kasieli Telaumbanua saat dikonfirmasi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/519/3155212/nelayan-cwVz_large.jpg
Nelayan Terombang-ambing 12 Jam di Laut Selamat Berkat Tabung Gas Elpiji
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/19/340/3036387/tak-terbukti-langgar-batas-laut-8-nelayan-natuna-divonis-bebas-mahkamah-malaysia-RnWU7kcuoO.jpg
Tak Terbukti Langgar Batas Laut, 8 Nelayan Natuna Divonis Bebas Mahkamah Malaysia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/12/337/3033197/7-nelayan-aceh-alami-masalah-di-myanmar-kemlu-turun-tangan-ZquKi0YUtR.jpg
7 Nelayan Aceh Alami Masalah di Myanmar, Kemlu Turun Tangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/13/337/3007677/bakamla-ri-jemput-18-nelayan-indonesia-yang-sempat-ditangkap-di-australia-k5Gp6Wdjnt.jpg
Bakamla RI Jemput 18 Nelayan Indonesia yang Sempat Ditangkap di Australia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/16/519/2984052/ombak-di-laut-selatan-malang-capai-3-meter-nelayan-tak-berani-melaut-aQbdMYrL3t.jpg
Ombak di Laut Selatan Malang Capai 3 Meter, Nelayan Tak Berani Melaut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/29/337/2962445/ganjar-pranowo-jamin-kesejahteraan-nelayan-melalui-pemutihan-kredit-macet-IIGiO8pMLX.jpg
Ganjar Pranowo Jamin Kesejahteraan Nelayan Melalui Pemutihan Kredit Macet
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement