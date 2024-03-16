Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATIM

Ombak di Laut Selatan Malang Capai 3 Meter, Nelayan Tak Berani Melaut

Avirista Midaada , Jurnalis-Sabtu, 16 Maret 2024 |14:06 WIB
Ombak di Laut Selatan Malang Capai 3 Meter, Nelayan Tak Berani Melaut
Nelayan takut dihantam ombak besar (Foto: MPI)
A
A
A

 

MALANG - Tinggi ombak di laut selatan Kabupaten Malang dicatat hingga mencapai 3 meter. Hal ini membuat para nelayan di pesisir selatan pantai di Malang belum berani melaut hingga Sabtu ini (16/3/2024).

Kasatpolairud Polres Malang AKP Slamet Subagyo menjelaskan, dari hasil pemantauan di wilayah hukum Satpolair Polres Malang cuaca sudah berangsur-angsur cerah dan normal. Dimana kecepatan angin maksimum berkisar 29 knot atau 62 kilometer per jam, dengan arah angin datang dari barat dan barat laut.

"Ketinggian gelombang laut berkisar antara 1,5 sampai 3 meter," kata Slamet Subagyo, dikonfirmasi pada Sabtu siang (16/3/2024).

Bagyo, sapaan akrabnya menegaskan, bahwa ketinggian ombak air laut itu berada di tengah laut, sedangkan untuk ombak di bibir pantai hingga Sabtu ini memang berangsur-angsur menurun atau normal, jika dibandingkan hari Rabu dan Kamis kemarin.

"Sudah mulai normal turun, jadi Kamis yang viral sampai ketinggian, sampai ke darat itu ada rob, itu sampai satu meter ke daratan. hari Kamis itu sampai 10 meter dari pantai ke darat itu nggak sampai semakin nyusut, semakin nyusut, sekarang sudah turun," tuturnya.

Menurutnya, ombak tinggi yang terjadi membuat nelayan-nelayan di pesisir laut selatan Kabupaten Malang masih belum melaut. Mereka menunggu cuaca di tengah laut tenang terlebih dahulu

"Kapal-kapal nelayan masih tidak melaut. Setelah Minggu besok kalau cuaca sudah dirasa mendekati normal ataupun sudah normal, baru nelayan berani melaut," ujarnya.

