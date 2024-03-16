Tujuh Pantai di Malang Terdampak Gelombang Tinggi Air Laut, Ini Daftarnya!

MALANG - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Malang mencatat ada tujuh pantai yang terdampak gelombang tinggi. Fasilitas di tujuh pantai itu pun rusak terkena terjangan ombak tinggi sejak Rabu hingga Jumat lalu.

Kasi Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang Sadono Irawan menyatakan, ada tujuh pantai yang dicatat oleh pihaknya terdampak ombak tinggi. Di mana dari tujuh pantai ini yakni Pantai Ngliyep, Pantai Balekambang, Pantai Batu Bengkung, Pantai Ungapan, Pantai Tamban, Pantai Sendangbiru, dan Pantai Bajulmati. Di mana dari tujuh pantai itu kerusakan terparah terjadi di Pantai Bajulmati.

"Di Pantai Bajulmati gelombang air laut naik mendekati warung warga, dua gasebo milik warga hanyut, air laut juga sempat menggenang di beberapa titik," kata Sadono Irawan, saat dikonfirmasi pada Sabtu (16/3/2024).

Sementara di Pantai Ngliyep, pihaknya mencatat bahwa gelombang air laut naik sampai badan jalan di tempat wisata Pantai Ngliyep dan Pasir Panjang. Tapi di Pantai Ngliyep gelombang laut tidak sampai naik ke permukiman warga.

"Pantai Balekambang gelombang air laut naik sempat naik sampai badan jalan di tempat wisata, beberapa spot foto rusak terkena gelombang air laut, dan gelombang laut juga sempat naik ke pertokoan warga," ungkap dia kembali.

Sementara itu di Pantai Batu Bengkung, gelombang air laut sempat menggenangi warung-warung pada Rabu malam. Tapi BPBD melaporkan gelombang air laut sudah surut sejak Kamis lalu. Namun gelombang ombak masih tinggi, hingga ke daratan, disertai angin cukup kencang.

"Di Pantai Ungapan gelombang ombak masih tinggi hingga ke daratan, dan sekarang angin cukup kencang, serta satu warung masih terdampak. Di Pantai Tamban gelombang tinggi juga sempat naik ke daratan," terangnya.

Gelombang tinggi air laut juga terjadi di Pantai Sendangbiru, dimana gelombang tinggi sempat naik hingga ke Tempat Pelelangan Ikan (TPI) bagian selatan. Bahkan kenaikan air laut sempat dicatat BPBD pada Kamis lalu hingga mencapai loket wisata Pantai Sendangbiru.

"Memang sempat terjadi banjir rob atau gelombang air laut naik pada Kamis lalu, tapi sekarang mulai berkurang. Untuk korban jiwa atau luka lain nihil," jelasnya.